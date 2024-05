El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, dejó claro que la política social no se puede sostener si no se cuenta con una industria generadora del desarrollo económico, como lo es la del cine.

Durante un encuentro con los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), reconoció la importancia que tiene en materia cultural y turística este sector, por lo que se comprometió a brindarles todo el apoyo desde el gobierno.

"La única manera de poder sostener una gran cantidad de apoyos de programas, la única manera de que eso subsista de una u otra manera es que haya desarrollo económico...que el desarrollo económico va a financiar en mi gobierno el desarrollo social, porque si no lo único que estamos haciendo es un hoyo negro en donde no va a haber recursos; no va a haber recursos para financiar todos esos programas hoy, porque había fideicomisos de dónde agarrar la lana, pero ya se los acabaron”, destacó.

También se comprometió a regresar el Gran Festival del Cine de la Ciudad de México, porque además de generar cultura ayuda a posicionar el nombre de la capital a nivel internacional, algo que se ha perdido, dijo, en esta administración.

“Tiene que ver con una estrategia completamente de atraer turismo, de atraer sobre todo producción, pero también mucho más recursos, mucho más impacto a la Ciudad de México, como lo tuvo en su momento Barcelona, como lo tiene Madrid y creo que la Ciudad tiene esa condición de convertirse en ese polo de atracción en ese primer lugar para visitarse”, aseguró.

Santiago Taboada manifestó su disposición de brindar todo el apoyo para la realización de producciones en la Ciudad, pues también genera un importante número de empleos y precisó que debe ser un integrante de la Conacine quien encabece la Comisión de Filmación de la administración capitalina, porque son ellos los que en realidad conocen sus necesidades y cómo atenderlas.

"Si alineamos los incentivos económicos, si alineamos los incentivos en términos de prioridades gubernamentales y si alineamos los incentivos de ustedes con las necesidades que tienen en términos de sus producciones de sus creatividades, creo que sí podemos buscar o podemos lograr que la Ciudad de México les garantice la calidad y la seguridad que eso es para mí un componente que pueda ser…que ustedes lo hagan aquí o lo hagan en otro estado de la República, eso es para mí prioridad” subrayó.

