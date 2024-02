Sandra Cuevas agradeció a Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC) y a Jorge Álvarez Máynez, abanderado del partido, por “abrirle las puertas” en el movimiento naranja para ir en fórmula con Alejandra Barrales como candidatas al Senado de la República.

“Durante el día de hoy es la tercera vez que me menciona el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano y yo le agradezco. Voy a demostrar con inteligencia, con sabiduría, con buenas acciones en favor de los capitalinos este respaldo que me están dando porque no a cualquiera nos abren las puertas”, dijo la alcaldesa de Cuauhtémoc.

En el evento donde rindieron protesta cientos de candidatos “fosfo, fosfo”, que buscan un lugar en las cámaras Alta y Baja, Sandra Cuevas agradeció que tanto el líder nacional, como el candidato presidencial, respalden sus aspiraciones, que tienen como objetivo “darle todo lo mejor de ella a la Ciudad de México”.

“Esperen a una Sandra Cuevas prudente, pidiéndole a Dios todos los días sabiduría para no equivocarme. (…) Esperen propuestas, prometió Sandra Cuevas tras rendir protesta como candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano.

Por este motivo, la chilanga prometió ser “medida y prudente” tras conseguir una nueva oportunidad en la política dentro de Movimiento Ciudadano

“Esperen alegría. Esperen a una Sandra Cuevas medida, prudente, pidiéndole a Dios todos los días sabiduría para no equivocarme, con un equipo de trabajo perfectamente seleccionado para que les demos los resultados que ustedes necesitan.

“Esperen propuestas, no esperen ataques. Esperen de Sandra Cuevas una mujer que quiere construir y edificar una mejor Ciudad de México”, prometió la nueva emecista.

🟠 Por primera vez, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, se reúne en público con Movimiento Ciudadano para rendir protesta como candidata por el Senado de la República



