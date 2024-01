Cancún.- En su calidad de precandidato al Senado de la República por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), el actor Roberto Palazuelos afirmó que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, “la corrupción está peor que nunca” y anticipó que su gobierno “será juzgado por eso”.

“Esta administración presidencial tuvo una gran oportunidad para erradicar la corrupción. Sin embargo, estamos peor que en los peores momentos del PRI; tenemos más corrupción que nunca”, dijo.

Al concluir hoy sus actividades en la fase de precampaña interna, en la ciudad de Chetumal, capital de Quintana Roo, el también abogado y empresario dio varios ejemplos para sustentar su aseveración.

Habló del presunto pago que se tiene que hacer ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) para obtener una cita y dar de alta una empresa, así como de los escándalos de corrupción “enormes” que rodean a los hijos y funcionarios cercanos a López Obrador.

También mencionó al Tren Maya que, aunque consideró un buen proyecto, señaló por la opacidad con la que se ha manejado la información de contratos, costos y permisos ambientales, so pretexto de haber sido declarado un tema de interés público y seguridad nacional.

“El Tren Maya… ¿cómo es posible que los quintanarroenses y mexicanos no podemos saber cuánto costó por una cuestión de seguridad nacional?

“Ese es un tema muy delicado. Es un tema de corrupción el sacarte la seguridad nacional para ocultar la transparencia a la que ya estábamos entrando muy fuerte, es algo terrible. La corrupción está peor que nunca. Esta administración presidencial será juzgada por eso”, sostuvo.

Palazuelos Badeux, quien se asumió “un peligro para la oposición”, aún cuando su partido se supone que representa a la oposición, subrayó que su papel en esta contienda y al ser electo como senador, será el de ser un contrapeso.

“Busco ser un contrapeso (…) Se requiere de contrapesos. Es muy importante evitar que el partido en el poder (Morena) tenga una mayoría calificada, porque si llegan a tener una mayoría calificada, nos van a quitar la patria”, alertó.

Adelantó que en su fórmula está contemplada una mujer maya parlante nacida en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuna de la llamada Guerra Social Maya y garantizó que no habrá simulación como “en otros partidos” que pretenden usurpar la acción afirmativa indígena con alguien que ni siquiera lo es.

El comentario obedeció al ser cuestionado sobre la intención del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de registrar a la diputada federal, Anahí González, como candidata al Senado mediante la acción afirmativa que corresponde a la población indígena, cuando ella no lo es, ni vive en una comunidad.

El empresario aseguró que está siendo muy cuidadoso en respetar la ley y aplica una estrategia diferente a la que llevó hace dos años cuando quiso ser candidato a gobernador de Quintana Roo.

En aquella ocasión –explicó– se enfocó en ser un personaje centrado en lo mediático y no en visitar y conocer el territorio. Hoy, es al revés, por lo cual sus actos públicos han sido escasos, pero se ha dedicado a recorrer el estado, en zonas mucho más apartadas.

“Mi estrategia es de mucha tierra”, expresó, desenvolviéndose con mayor mesura, sin buscar confrontarse con otros actores políticos locales.

Cuestionado sobre su relación con la gobernadora “Mara” Lezama y si teme que exista intromisión en la elección, respondió que “es de respeto y yo no me voy a enfrentar con ella, porque no estoy buscando ser gobernador en este momento” y añadió que no ve en la actualidad que existan intenciones de influir en la contienda.

Senadora del PAN busca reelegirse

Por su parte, la actual senadora por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, entregó hoy a la Comisión Estatal de Procesos Electorales del Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo, su registro para reelegirse en el cargo, en primera fórmula.

En tanto, la senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marybel Villegas, anunció desde el año pasado que no buscaría reelegirse, ya que desea contender por la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez, con cabecera en Cancún.

La situación del senador, José Luis Pech, no ha sido definida, debido a que hace dos años, al buscar ser candidato a la gubernatura por Morena, salió del partido con la designación de Lezama Esinosa y se sumó al MC.

afcl/rcr