El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila confirmó su decisión “irreversible” de bajarse de la contienda por la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, misma que -reveló- es consecuencia de la renuncia de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país.

En entrevista con EL UNIVERSAL el político zacatecano dio a conocer que platicó con la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidata presidencial, a quien le informó de su decisión de no participar en el proceso interno en la Ciudad de México, pues hacerlo sería “una ingenuidad”.

Ricardo Monreal se dijo tranquilo y en paz, con la certeza de que está tomando la decisión correcta, pues “uno puede perder elecciones internas, que es normal en la democracia, pero no perder la dignidad, hay que mantenerla por encima de todo”.

“Tengo mucha claridad política sobre cómo cambió la correlación de fuerzas en la toma de decisiones políticas en el país. Obviamente, no quiero parecer ingenuo ni tampoco quiero generar unas expectativas falsas. Cambió la correlación de fuerzas, la toma de decisiones ya la tiene la coordinadora nacional (Sheinbaum) y para mí es una lectura muy clara el que uno de sus funcionarios más cercanos haya renunciado antes del inicio del proceso”, explicó.

Afirmó que cumplirá su compromiso de mantenerse en las filas de Morena y no asumir actitudes de ningún tipo que lesionen la unidad del partido.

-¿Esto significa una pausa en su carrera política?, se le preguntó.

-No lo sé, lo que ahora estoy es escribiendo y ya como catedrático en la UNAM, maestro, que es un gran orgullo y tengo mi actividad, pero estoy contento, feliz, de haber participado en un proceso, de contribuir a la unidad y de demostrar que todos aquellos que me atacaron, que me acusaron de traición, que me iba a ir a otro partido, se equivocaron, y que aquí sigo luchando en Morena.

-¿Regresaría al Senado? ¿Le interesaría la reelección legislativa?

-No lo sé, ahorita no voy a regresar, creo que están haciendo buen papel Eduardo Ramírez y Alejandro Rojas, están haciendo muy buen papel para beneficio de los mexicanos.

-¿Va a colaborar en la campaña de Claudia Sheinbaum?

-Sí, yo hice un compromiso de no solo ayudar, primero respetar el resultado y luego ayudar a que Morena pueda ratificar su triunfo en el 2024. Voy a ayudar en donde quiera que esté, no tengo dificultades.

Ricardo Monreal descartó la posibilidad de que si gana las elecciones, Sheinbaum lo incorpore a su gabinete o a su equipo, “pero sí voy a ayudar a que se gane y no espero ningún gesto” de reciprocidad.

Dijo que no se sumará a la campaña de quien sea candidato o candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero deseo suerte y recomendó que se trabaje mucho para recuperar a sectores de la sociedad que se han alejado o le han pedido confianza al partido.

“No está fácil, va a estar competida la Ciudad de México, ahí se va a concentrar la oposición y es una sociedad que lamentablemente estamos perdiendo clases medias, intelectuales, universitarios, empresarios, entonces vamos a ver qué sucede”, advirtió.

tjm/rcr