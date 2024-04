Estas son las actividades de campaña de los candidatos que participarán en la elección del 2 de junio próximo, por el estado de Yucatán.

Nuevo seguro popular acto de justicia para 60 por ciento de yucatecos desatendidos por sistema de salud federal de Morena: Renán Barrera

Oxkutzcab, Yucatán."Yo si me voy a hacer responsable de la salud de los yucatecos, porque dejar el sistema de salud en manos de la federación sería una irresponsabilidad, pues, actualmente no hay medicinas en los hospitales a su cargo", manifestó el candidato común del PAN, PRI y Nueva Alianza, por la gubernatura de Yucatán, Renán Barrera Concha, en mitin realizado en la explanada del parque principal de este municipio del sur del Estado.

Afirmó también que durante su gobierno se creará el Seguro Popular Yucateco, el cual amparará a toda la población con servicios de Salud y medicinas gratuitas.

"Con la salud no se juega. Prometieron plazas a los médicos que trabajaron durante la pandemia y ahora los dejan sin trabajo y quieren culpar al gobierno estatal de ese acto criminal, por no firmar el convenio IMSS-Bienestar, que solo busca centralizar los servicios de salud dejándoles todo el poder. Firmar ese convenio sería entregarles nuestro sistema de salud para que hagan lo que quieran, cuando han dado resultados pésimos en ese sentido. Ellos desaparecieron el Seguro Popular y crearon el Insabi, y luego desaparecieron también el Insabi; ahora son más de 64 padecimientos médicos graves los que no reciben subsidio y los cuales, sin apoyo, destruyen la economía de una familia. Entre ellos se fueron también los tratamientos para niños con cáncer", afirmó Barrera Concha.

Señaló que el Seguro Popular Yucateco beneficiará al 60 por ciento de los habitantes del estado, quienes al momento no cuentan con ninguna presentación de salud e indicó que se dotará de los instrumentos necesarios y medicinas a todos los Centros de Salud del estado para que puedan ofrecer un servicio de calidad.

En caminata previa a este evento, Barrera Concha recorrió las principales calles del municipio arropado por el apoyo de simpatizantes del PAN, PRI Y Nueva Alianza, quienes unidos, con gritos, porras y vitores, demostraron su simpatía por el candidato a la gubernatura. El recorrido abarcó también parte del mercado de la localidad, dónde el candidato saludó a los ciudadanos en sus puestos y negocios, a quienes compartió su proyecto de trabajar por Oxkutzcab.

Ante cientos de personas reunidas, durante el mitin, Renán Barrera anunció que en su gobierno se remodelará el mercado del municipio y hará las gestiones necesarias para que Oxkutzcab sea Pueblo Mágico y de esta manera promover el turismo en la localidad.

El candidato agregó que otro de los ejes principales de su gobierno, será apoyar con todo al campo y a los productores, para lo cual modificará el programa "Peso a Peso" y por cada peso que el productor aporte, su gobierno pondrá dos, a fin de recuperar más rápido el campo.

Díaz Mena de Morena, PVEM y PT Y Mario Delgado dicen que ganarán

El presidente nacional de Morena garantizó que Huacho será el próximo gobernador porque es hora de que Yucatán se sume a la Cuarta Transformación.

Delgado Carrillo aseguró que Huacho se convertirá en el próximo gobernador de Yucatán porque lleva más de 25 años al servicio del pueblo y es hora de retribuirle su esfuerzo.

"Ahora tenemos que repetir la hazaña que logramos con López Obrador, que decían que no iba a ser presidente, pero el pueblo organizado lo logró. Así lo vamos a lograr este 2 de junio, vamos a hacer una fiesta democrática y vamos a ganar con una amplia ventaja porque aquí la derecha se siente dueña de Yucatán, pero ellos no conocen al pueblo", declaró Delgado Carrillo.

Anunció Díaz Mena que gracias a la alianza que tiene con la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, garantizará la ayuda para los adultos mayores, para las mujeres del campo y los jóvenes estudiantes.

Huacho Díaz Mena y Mario Delgado manifestaron su respaldo a Gabriela Cen para que se convierta en la próxima presidenta municipal de Tepakán, Yucatán.

Presidente de consejo electoral agrede a candidata en municipio de Yucatán.

Buctzotz, Yucatán. El presidente del consejo electoral de este municipio del oriente del Estado Edwin Herrera May junto a individuos identificados con el partido político Morena, protagonizaron un acto de agresión hacia la candidata del PAN Pili Santos durante un partido de fútbol.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado, cuando Herrera May, junto a los citados sujetos, todos en estado de ebriedad, se encontraban en el campo donde se realizaba un partido de futbol, y comenzaron a lanzar insultos y provocaciones hacia la candidata del PAN, Pilar Santos Díaz, quien observaba el encuentro.

Los ánimos se exacerbaron cuando los seguidores de Morena, incitados por Herrera May, arrojaron latas hacia la candidata y su equipo, en un intento de intimidación y hostigamiento.

Fue necesaria la intervención de la Policía Municipal para contener la situación y evitar que la agresión verbal escalara a algo más grave.

En redes sociales, ciudadanos de este municipio piden al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) que destituya a Edwin Herrera May por su participación en estos lamentables hechos.

Asimismo, señalan que Deisy Loría, esposa de Herrera May, es integrante de la planilla de Carlos Argáez, candidato de Morena en la alcaldía de Buctzotz, por lo que no es una autoridad imparcial.

