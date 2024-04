Guanajuato.— El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) negó el registro de Juan Miguel Ramírez Sánchez como candidato a la presidencia municipal de Celaya, propuesto por Morena en sustitución de Gisela Gaytán Gutiérrez, asesinada el pasado 1 de abril.

En sesión extraordinaria urgente la noche de este viernes, el órgano electoral estableció que, con base en el principio de paridad de género una mujer debe ser la candidata sustituta, en consecuencia, no procede la propuesta de Morena.

“No es procedente la sustitución solicitada en atención a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de los lineamientos para el registro, para que proceda la sustitución de una mujer resulta necesario que sea sustituida por otra mujer, lo cual es acorde con las disposiciones nacionales e internacionales en favor de los derechos humanos de las mujeres a ser votadas en igualdad de condiciones”, estableció el IEEG.

El representante de Morena ante el consejo, Miguel Ángel Armenta Galván, consideró que se tergiversó el tema de la sustitución de un hombre por una mujer, porque esto “no obedeció a la renuncia de la compañera Gisela, obedeció a que la privaron de la vida”.

“El tema de autodeterminación del partido no obedece a no querer postular una mujer, sino a que estamos en un contexto social muy adverso... me parece más una actitud caprichosa”, argumentó.

Gisela Gaytán fue asesinada a balazos en su primer día de campaña en San Miguel Octopan; el pasado 16 de abril, Morena presentó la solicitud de sustitución de la candidata de Celaya, postulando al maestro Juan Miguel Ramírez.

El IEEG también rechazó las candidaturas sustitutas del Partido del Trabajo a la alcaldía de Celaya, de Comonfort y Ocampo para estas elecciones, a las que renunciaron las candidatas originales, tras el homicidio de Gisela Gaytán.