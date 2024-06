GAFI, en busca de un vocero

A un mes de que la mexicana Elisa de Anda Madrazo tome oficialmente las riendas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo antilavado, cuya presidencia todavía recae en T. Raja Kumar, de Singapur, nos dicen que están en busca de un vocero. Nos detallan que entre las oportunidades laborales para trabajar en París, sede del GAFI, está vacante el puesto de gerente de Comunicación Estratégica y Relación con los Medios. También falta un gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Digitales. Los interesados tienen hasta el 9 de junio para enviar su solicitud. Nos hacen ver que, de entrada, no habría problema por la nacionalidad, a menos de que el candidato sea de un país que no es miembro del GAFI. Para entrar a trabajar ahí, los requisitos son los mismos que pide la OCDE.

Este viernes, termómetro de precios

Nos recuerdan que el próximo viernes se dará a conocer el dato de la inflación al cierre de mayo por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), institución presidida por Graciela Márquez Colín. El dato cobra relevancia si se toma en cuenta que durante la primera mitad de mayo la inflación en el país llegó a 4.8% anual, con lo que hiló tres quincenas al alza, impulsada sobre todo por los precios de frutas y verduras, mismos que reportaron un incremento de 20%. De acuerdo con especialistas, la expectativa de un menor crecimiento económico para este año lleva a pensar que los precios podrían moderase, pero ese proceso no será lineal y es muy probable que la inflación no baje del nivel de 4%, límite superior del rango de tolerancia de Banco de México, hasta 2025. Carestía para rato…

La Santa Muerte espanta al tren

El Tren Interurbano no podrá estar listo en esta administración, y muy probablemente se va a demorar algunos meses más, nos comentan, porque enfrenta problemas sociales a unos cuantos metros antes de su llegada a la zona de Observatorio. Nos cuentan que en la calle Presa Tacubaya, donde el Tren va a doble voladizo, hace falta instalar dos columnas, pero una en especial pareciera incluso cuestión de fe. Nos explican que, justamente donde debe ir la columna para el tren también conocido como El Insurgente, hay un altar de la Santa Muerte, el cual no hace mucho tiempo no estaba así, y probablemente fue colocado por algunos de los vecinos. Con tantos problemas y situaciones como este, se trata de un caso digno de entrar en los archivos de las obras eternas del gobierno mexicano, nos dicen.