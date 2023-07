El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que quienes están renunciando al partido tricolor están con Morena.

Entrevistado al término de un evento del Frente Amplio por México, recordó que el país está tan polarizado que quien no está del lado del Frente, está con el partido guinda.

“No se trata de si te sales de un partido u otro partido. Es ¿estás con el Frente Amplio Opositor o estás con el partido oficial? Si ellos no están con el frente, pues están con el partido oficial, ¿dónde se van a colocar ellos, con Morena o con el frente opositor? No hay grupos independientes, no hay grupos plurales independientes, y lo digo con todo respeto, no los hay, o se está en un bando o se está en otro bando, y los que generan terceras opciones, pues realmente lo que están provocando pues es que se debilite uno u otro”, declaró.

El legislador señaló que en el PRI hay cabida para todos, por lo que llamó a quienes renunciaron a ese partido o pretenden hacerlo, a “recapacitar”.

“Yo los invito a recapacitar. Yo esperaría que nadie saliera de los partidos opositores. Pero el que se sale de cualquier partido opositor, bueno, pues ya sabemos a dónde va, y más cuando no se sale por un tema ideológico, sino se sale por temas de conflictos o de diferencias personales, hombre. Ellos también deberían de hacer autocrítica. Nosotros ya la hicimos en el pasado Consejo Político Nacional, y hubo debate, y además a nadie se le ha cerrado las puertas, tan es así que en el grupo de personas que levantaron la mano para ser aspirantes se les recibió en el Consejo Político Nacional a todos y todos pudieron hablar”, detalló.

Moreira Valdez pidió hacer a un lado los intereses personales e insistió en que las diferencias con una persona no deben motivar su salida. Además, recordó que Alejandro Moreno fue elegido en el cargo por mayoría.

“Hoy hay una dirigencia que fue seleccionada por la mayoría. El Consejo Político Nacional, los consejos políticos estatales tienen integrantes (exoficio), e incluso integrantes vitalicios que son quienes hemos sido gobernadores o presidentes del partido. Entonces, estos órganos son plurales”, expresó.

Finalmente, reiteró su llamado a Movimiento Ciudadano para unirse al frente opositor, pues dijo que al igual que los priistas que se están yendo, si los naranjas no se definen por el Frente, demostrarán que están del lado de Morena.

“Repito, aquí se ve quien está con el Frente Amplio opositor y quién no lo está, y eso incluye una invitación a Movimiento Ciudadano para que estemos todavía en el momento de construir un gran frente opositor. Podemos tener diferencias, pero son diferencias personales, no diferencias históricas, ni diferencias por el país eh. Es momento de que MC se sume al Frente Opositor”, sentenció.