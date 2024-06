Hay una propuesta para tratar de enderezar el rumbo del Tricolor. Consiste en nombrar a Ricardo Antonio La Volpe como director deportivo de Selecciones Menores.

Pero no queda ahí. Para director técnico de la Selección Mayor, el nombre elegido es el de Rafael Márquez, quien sería asesorado por el Bigotón y tendría a su favor que es respetado por todos los jugadores actuales. Porque una cosa es segura, no hay quien no sienta mucho respeto y admiración por el Káiser de Michoacán.