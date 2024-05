Hermosillo.—La candidata a la alcaldía de Navojoa, Berenice Jiménez Hernández, propuso que para combatir el narcomenudeo se debe poner fin a la simulación y que las personas que se dedican a esta actividad ilegal “salgan del clóset” y paguen impuestos.

La propuesta de la aspirante por el Partido Sonorense fue hecha en el marco del debate del pasado martes, organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), y en el que también participaron los candidatos Jesús Adolfo Domínguez López, de Movimiento Ciudadano; Jorge Luis García de León Morales, de la coalición PAN-PRI-PRD, y Jorge Alberto Elías Retes, de la coalición Morena-PT-PVEM-NAS-PES.

A la pregunta ciudadana de ¿Qué hará para combatir el narcomenudeo de manera efectiva y tratar que la droga no siga enfermando sobre todo a nuestros jóvenes?, Jiménez Hernández respondió: “No simular que no existe la problemática, no simular y no dar la cara a los padres de familia donde vemos que afuera de nuestras escuelas, en áreas deportivas está presente ya. Y es un tema muy serio donde los tres niveles de gobierno, incluso la ciudadanía deberíamos de empezar a trabajar y hacer políticas públicas para mejorar.

“Ya es hora de que estas personas paguen impuestos”, expresó al pedir que sea una venta legal que genere ingresos con los impuestos.

Explicó que con esos recursos se pueden hacer obras. “Vemos como las mamás no tienen para meter en centros de rehabilitación a los jóvenes, ahí pienso hacer un convenio y ayudarles, no es posible que nosotros seamos responsables y no ayudemos”.

La candidata dirigió la confrontación al candidato Jorge Alberto Elías Retes, quien busca la reelección en el municipio, al señalar que siguen poniendo a personas foráneas a robar, y resultado de ello son obras de mala calidad y sin licitaciones. “Los políticos de siempre ya no nos representan, por eso los ciudadanos queremos estar donde se reparten recursos para todos”.

El Río Mayo se secó y no se ve que se haga nada, “nos cayó el chahuixtle”, comentó la candidata al referirse a los morenistas que gobiernan el municipio.

Además, se comprometió al empoderamiento de las mujeres con proyectos productivos, salud y servicios públicos.