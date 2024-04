Tlaquepaque.— La próxima presidenta de la República será una mujer de origen indígena, aseguró Xóchitl Gálvez, al afirmar que los mexicanos están cansados del abandono del actual gobierno.

Al reunirse con cientos de mujeres jaliscienses, sostuvo que ganará la elección del próximo 2 de junio a pesar de la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.

“Tenemos un gobierno, un Presidente, al que no le importa meterse en la elección, que todos los días usa la mañanera para agredirnos. Aquí lo que estamos viviendo es de dos sopas: ¿queremos seguir con la mentira?, ¿queremos seguir con un gobierno que nos dice que México está mejor que nunca? Que nos dice que hay medicinas y no hay medicinas, que nos dice que ya la salud es como Dinamarca, que no le importa mentir”, aseveró la candidata.

Xóchitl Gálvez destacó que la otra opción es dar la pelea.

“Yo las invito a dar la pelea, en búsqueda de la verdad. Nosotros representamos la verdad. Nosotros representamos cuatro valores, vida. Nosotros ya no queremos más asesinatos. Ya no queremos más muertes por indolencia en el sector Salud. Nosotros queremos la verdad, la libertad, salir a la calle sin sentir miedo, pero sobre todo queremos la prosperidad”, subrayó.

Ante el grito unánime de “¡Presidenta!, ¡presidenta!, ¡presidenta!”, Gálvez Ruiz afirmó que “en mi gobierno por supuesto que se va a notar la mano de una mujer”.

Aseguró que de ganar las elecciones no permitirá que ningún agresor sexual, deudor alimentario o culpable de violencia contra una mujer esté en el servicio público.

Aseguró que hoy compiten dos mujeres, “pero no cualquier mujer puede ser presidenta de México. Lo va a ser una mujer mexicana de origen indígena, no tengan la menor duda. Vamos a ganar la presidencia porque los mexicanos están cansados del abandono”.

Más tarde, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México visitó el campus del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, donde propuso un nuevo modelo educativo que permita superar el grave rezago en el que se encuentra nuestro país en este tema.

A media sesión, antes de que comenzara la ronda de preguntas a la candidata, un joven interrumpió desde el fondo del auditorio para decir que se tenía que ir porque tenía que presentar un examen. “¿Me puedo acercar para darte un abrazo?”, preguntó, a lo que Xóchitl Gálvez accedió, lo que provocó un aplauso de los asistentes.

Cuando terminó el evento, la abanderada presidencial anunció que al salir del recinto saludaría y se tomaría fotos con los jóvenes que no pudieron ingresar al auditorio por falta de espacio, pero esto no fue posible porque dos grupos de estudiantes se manifestaron con consignas a favor y en contra de la visita de Gálvez.

Estudiantes, a favor y en contra

Al salir del Auditorio del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), los manifestantes la siguieron hasta su vehículo; mientras unos gritaban consignas como “¡Fuera Xóchitl!” y “¡CUCEA no te quiere!”, otros expresaron su respaldo a la aspirante del PAN, PRI y PRD con el grito de “¡Fuera Morena!”, “¡Presidenta!” y “¡Viva Xóchitl!”.

La intención de Xóchitl Gálvez de platicar y convivir con los jóvenes que no pudieron ingresar por falta de cupo se vio frustrada, ya que tuvo que apresurar su salida del plantel al ver que los ánimos estaban caldeados.

“No nos representas”, “Dinos, Xóchitl, ¿14 millones de mexicanos son ‘güeyes’ por no tener casa propia?” y “¿Qué escondes, Xóchitl, que no dejas entrar a los estudiantes?”, se leía en algunas de las pancartas que llevaban sus detractores.

Finalmente, Xóchitl Gálvez, acompañada del coordinador de su campaña, Santiago Creel, abordó su camioneta y se retiró de la Universidad de Guadalajara.