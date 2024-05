Jorge Álvarez Máynez llamó a los jóvenes mexicanos a salir a votar el próximo 2 de junio sin importar que dicho sufragio no beneficie a su candidatura, pues aseguró que la transformación social no la hará la clase política, sino la ciudadanía.

“Importa votar y yo prefiero que vayan a votar por otra candidata antes de que se queden en su casa y no voten. Yo prefiero que decidan por ustedes, aunque no sea a mi favor, pero el voto es el principio. México no va a cambiar con el voto del 2 de junio porque no va a cambiar si yo soy presidente o si cambiamos al PRI por el PAN, al PAN por Morena.

“Si yo gano el 2 de junio, el 3 de junio no va a parecer pacificado el país. No van a decir los criminales: ‘no, pues ya ganó este cuate, ya’. La lógica, lo que tenemos que impulsar es, no confíes en un político. Confía en ti, confía en tu capacidad de análisis, en tu capacidad de comparación, de contraste, en tu capacidad de organización con tu comunidad y en que tú puedes ser parte de un proceso social que cambie las cosas en México”, explicó a los alumnos de la Universidad La Salle, campus Oaxaca.

Durante la charla, los jóvenes cuestionaron al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) sobre porqué deberían votar por él y no por sus contendientes, a lo que el zacatecano respondió que lo importante es que la sociedad ejerza su derecho a elegir quien quiere que los gobierne.

“Es muy difícil porque siempre para mí sería muy complicado decir yo soy la opción. Lo que yo les digo es que yo entiendo una cosa distinta que no entiende la clase política en este país. Yo al contrario, yo les digo México no va a cambiar con su voto el 2 de junio y eso a mí me parece una simplificación del problema y un uso, una utilización, una reducción de lo que es la democracia”, dijo.

Sin embargo, expresó a los jóvenes que después de 80 años de malos gobiernos, el partido naranja se merece una oportunidad pues su agenda muestra alternativas a los planteamientos de Morena y el PRIAN.

“Esta agenda, que yo represento generacionalmente, socialmente y lo que está planteado ahí lo defenderemos entre todas y todos porque se va a necesitar, porque no se van a quedar cruzados de brazos quienes representan los privilegios o los intereses que están detrás de esos problemas de México.

“En esa dimensión social y colectiva del cambio en México la representamos quienes estamos participando en esta opción política, en esta alternativa y por eso creo que nos merecemos una oportunidad de que lo nuevo llegue al gobierno de la República”.

bmc/apr