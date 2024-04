El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de su coordinador Francisco Huacus, reiteró el llamado del Sol Azteca al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de que presenten un acuerdo que invalide las elecciones en lugares donde debido a la inseguridad sólo participe una o un candidato.

Lo anterior lo dijo el líder perredista en la Cámara de Diputados al reconocer que dicha situación no está normada ni regulada en la Ley Electoral. Y aclaró que el Congreso de la Unión se encuentra imposibilitado a impulsar una adecuación en ese sentido, toda vez que las reformas electorales se deben promulgar y publicar 90 días antes de las elecciones.

Por ello, urgió a la autoridad electoral para que sean ellos los que formulen una resolución en torno a que en aquellos casos donde se quede un solo candidato o candidata, la elección se anule cuando haya indicios de que los demás contendientes tuvieron que renunciar por obviedad o amenazas por parte de la delincuencia organizada.

Lee también Rocío Nahle, candidata de Morena al gobierno de Veracruz, le habría negado el saludo a su contrincante, José Yunes

Huacus reconoció la importancia de que la siguiente legislatura regule esas circunstancias en la Ley Electoral, al tiempo que criticó que la carta de antecedentes no penales ya no sea un requisito para ser candidata o candidato. “Hay muchos que se colaron y ahora ya no tienen esa dificultad”, dijo al llamar a los partidos políticos a asumir su responsabilidad y negar el registro a quienes tengan antecedentes penales.

El líder perredista reiteró que se busca evitar la intromisión del crimen organizado en las elecciones del próximo 2 de junio, votaciones que son las más grandes en la historia del país, ya que están en disputa 629 cargos federales, más de 19 mil puestos locales, ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la renovación de 31 congreso estatales.

“Me parece que la delincuencia ya mandó un mensaje poderoso al gobierno de que ellos van a decidir en esta elección quién sí puede ser candidato, quién no puede ser o no debe ser candidato. Y yo veo al gobierno prácticamente despreocupado por esta situación”, añadió Francisco Huacus.

Lee también Máynez sale a explicar foto con AMLO; "siempre coincidí con él en muchas causas, y en algunas lo sigo haciendo"

Sobre los asesinatos y atentados contra aspirantes a puestos de elección popular, consideró que se trata de actos intimidatorios, de ahí que adelantó que habrá contendientes que por presiones del crimen organizado renuncien bajo argumentos como “temas de salud”.

"La realidad es que son amenazados u obligados a apoyar a candidatos que son los que la delincuencia quiere que gobiernen”, finalizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul