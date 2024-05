Las y los integrantes de la coalición Fuerza y Corazón por México que integran PRI, PAN y PRD presentaron su mapa de riesgo de la elección 2024, en el que detectaron peligro de que se presenten actos de violencia en las 32 entidades del país el próximo 2 de junio.

En conferencia de prensa, Santiago Creel, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, detalló que este mapa se integró en coordinación con el PRI, PAN y PRD, y se traduce en un análisis realizado a partir de la revisión de hechos de violencia que han ocurrido en cada una de las elecciones electorales del país, "y que eventualmente pueden volverse a repetir".

El documento explica que 93% de los distritos en Quintana Roo están en riesgo de que haya casos de violencia; le sigue Tabasco, con 85%; y Guerrero, con 83%.

En la lista también destaca Zacatecas, con 79%; la Ciudad de México, con 55%; Veracruz, con 55%; Morelos, con 52%; Sonora, con 51%; y Nayarit, con 48%.

"Se ha entregado ya a las autoridades electorales mediante un oficio que hemos dirigido a la licenciada Guadalupe Taddei Zavala. El objeto de este escrito es alertar de manera oportuna a las distintas autoridades electorales, para que no ocurra lo que ha sucedido en elecciones pasadas. Asimismo para que cada autoridad en el marco de sus respectivas competencias garanticen que las elecciones del 2 de junio se lleven a cabo en paz, y para que las ciudadanas, los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera libre y auténtica", puntualizó Creel Miranda.

Explicaron que hasta ahora suman 35 candidatos asesinados, 129 aspirantes que han sido víctimas de violencia, 72 amenazas y 26 agresiones con arma de fuego, entre otras cosas.

Rubén Moreira, coordinador territorial de la Coalición, señaló que el mapa es una "alerta temprana y oportuna" para que el estado mexicano a través de sus distintas atribuciones garantice el voto libre y secreto con paz y seguridad, el próximo 2 de junio.

"Nos preocupa la minimización del problema y la descalificación que se hace desde las autoridades de este país, particularmente desde la Secretaría de Seguridad, la señora titular parece no atender el problema que hoy tenemos. Nos preocupan las medidas que hasta hoy se han tomado porque consideramos que no son suficientes, y nos preocupa que no se haya ejecutado esta sentencia en la cuál se comunique a las autoridades municipales y estatales los mapas de riesgo existente para que ellos puedan tomar las previsiones necesarias para evitar la violencia", declaró.

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, hizo votos para que esta herramienta sirva para garantizar la integridad de candidatas y candidatos, pero también de la ciudadanas, los ciudadanos, y de los integrantes del INE.

"Estamos a tiempo de que se tomen las medidas necesarias para que tengamos elecciones libres pacíficas y democráticas. Es en los ataques desde la Presidencia de la República a los opositores y las críticas que siguen dándose crímenes electorales", denunció.

Dijo que no es suficiente que Andrés Manuel López Obrador suspenda las conferencias mañaneras tres días antes de la jornada, y exigió que desde este viernes se dejen de transmitir las mañaneras.

"Hágalo Presidente, deje las mañaneras y concéntrese en garantizar la paz y la tranquilidad a los habitantes de nuestro país, y de garantizar a las y los ciudadanos de que pueden ir a votar en paz y tranquilidad, libre y democráticamente", sentenció.

