Aguascalientes, Ags-. El presidente del PAN, Marko Cortés, señaló que su partido está bien representado en el proceso del Frente Amplio por México con dos de las tres personas contendientes: Xóchitl Gálvez, que ha generado una gran esperanza, y Santiago Creel, que es un hombre patriótico, y con quienes seguro van a sumar.

Dijo que en ese proceso sabrán entender quién despierta esperanza y suma votos. Y es que, si les digo que nosotros sabremos con altura de miras, entender cuál es el sentir de la sociedad, de eso que dice la gente en todos lados.

"Quién es quien despierta esperanza, que no solo da el voto al partido, si no da el voto apartidista, el voto de la gente que ya no cree, el voto de la gente que ya no vota, el voto de organizaciones de la sociedad que quieren sumarse y eventualmente hasta sumar a algunos militantes destacados del partido MC, si no es que logramos sumarlo estacionalmente".

Expresó su felicitación a Xóchitl Gálvez porque ha generado esperanza, porque generó una irrupción, porque a partir de que levantó la mano hace seis semanas, solamente ha generado una gran expectativa y hoy está en la final.

“Quiero felicitar también a Santiago Creel, que es un hombre con mucha experiencia, con mucha capacidad, con mucho compromiso patriótico, que también pasó a la segunda etapa, y por supuesto a Beatriz Paredes por su experiencia”.

Se mostró complacido porque hoy se habla más en todos los espacios del Frente Amplio por México que del proceso de despilfarro, pinta de bardas y de espectaculares de las mal llamadas "corcholatas" presidenciales.

Dijo que entre las "corcholatas" se están señalando que están utilizando el aparato y los recursos del estado para beneficiar a la candidata favorita de López Obrador.

Sostuvo que ha sido mucho más atractivo el proceso del Frente Amplio, donde sí hay debates, y se tendrán cinco más en diferentes lugares del país.







