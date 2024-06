Pemex desaprovechó el superpeso

Con la tormenta financiera que hizo brincar al dólar, nos explican que vendrá un aumento de la deuda de la empresa que dirige Octavio Romero Oropeza, ya que 73% de sus obligaciones están en moneda estadounidense. Nos platican que Pemex desaprovechó el esplendor del superpeso, dado que su deuda total se mantiene en cerca de 100 mil millones de dólares desde hace dos años. Si bien el dólar caro permitirá obtener más ingresos por la exportación de petróleo, nos recuerdan que la compañía deberá reducir sus ventas para alimentar el sistema de refinación, si es que realmente quiere depender menos del extranjero. Se tiene la esperanza de que, al entrar en operación Dos Bocas y las coquizadoras, mejoren las finanzas de Pemex, pues no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague.

Reto Banxico, muy reñido

Nos dicen que, con eso del estrés en los mercados financieros, el Reto Banxico estuvo muy reñido, pero no por la turbulencia cambiaria. Nos cuentan que eso pasó con el Premio Reto Banxico 2024 en el que participan estudiantes de licenciatura de instituciones públicas y privadas. El concurso que busca fomentar una mayor comprensión de la tarea del banco central tuvo como novedad que, por decisión de los miembros del jurado, y ante la gran calidad de las propuestas, se eligieron no tres, sino cuatro equipos finalistas. Los premios fueron entregados por la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, acompañada de la directora de Educación Financiera y Fomento Cultural, Jessica Serrano. El equipo ganador del primer lugar fue el integrado por alumnos de Economía Y dirección Financiera del ITAM, cada uno se llevó ¡30 mil pesos!

¿Prohibirán carga en la autopista 57?

Nos comentan que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) evalúa prohibir unidades de carga en la autopista 57, que va de Ciudad de México, pasa por Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Monterrey y llega a Nuevo Laredo, y de ahí a Estados Unidos. El problema que analizan en la dependencia que encabeza Jorge Nuño Lara, nos reportan, es que siempre hay tramos en reparación, ampliación o mantenimiento. Nos informan que los esfuerzos se encaminan a impulsar el transporte ferroviario de carga por los proyectos de trenes de pasajeros.