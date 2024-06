Benavidez vs Gvozdyk a robarse la noche

PBC presenta este sábado (día de mi cumpleaños) en el MGM de Las Vegas una velada cargada de talento, que se podrá ver en Estados Unidos en PPV por PRIME VIDEO y en México por TUDN.

La estelar de la noche la protagonizan Gervonta Tank Davis con 29-0 y 27 nocauts y Frank Martin otro invicto con 18-0 y 12 anestesiados. La velada contará con nombres de la talla de Elijah García un peleadorazo de 16-0 y 13 nocauts; un peleón de invictos entre Gary Antuanne Russell con 17-0 y 17 nocauts, quien choca ante el dominicano Alberto Puello de 22-0 y 10 anestesiados en batalla en los superligeros por el interino del Consejo Mundial de Boxeo.

Otra imperdible batalla es la que tendrán el dominicano Carlos Adames con foja de 23-1 y 18 nocauts, que choca ante el experimentado Terrell Gausha con récord de 24-3-1 y 12 KO.

Sin embargo, Benavidez vs Gvozdyk, ¡se cuece aparte!

Cada que Benavidez da una declaración mayormente está relacionada con Saúl Canelo Álvarez, lo cual está bien y mal... David Benavidez se ha ganado un lugar en el boxeo y en mi opinión debe seguir escribiendo su historia no importando si pelea con Canelo o no, sin dejar en claro que Canelo vs Benavidez es la pelea que el mundo del boxeo reclama y con mucha dósis de razón. Hoy David Benavidez camina con 28-0 y 24 nocauts y está muy cerca de su prime, sin embargo, este día tendrá enfrente a un letal guerrero ucraniano llamado Aleksandr Gvozdyk apodado The Nail, quien es muy peligroso, hoy ostenta 20-1 y 16 anestesiados. No debemos olvidar que su único descalabro fue ante Beterbiev y está de regreso para buscar coronarse y conquistar el interino semipesado del organismo verde y oro, el WBC. David Benavidez vs Aleksandr Gvozdyk es para mí, superior a la estelar de la noche entre Davis y Martin, inclusive la respuesta de la afición al boxeo mayormente mexicana, nos deja en claro que vienen a Las Vegas (desde donde escribo este artículo), a ver Benavidez vs Gvozdyk pues este combate define o la estancia de Benavidez en las 175, o su regreso a buscar a Saúl Álvarez. Sin embargo, hay otra posibilidad intrínseca: el primer descalabro del Bandera roja, porque tengan por seguro que Gvozdyk saldrá a morirse en el ring de la mano de Marcos Contreras, mientras que David hará lo propio de la mano de su padre José Benavidez.

No tengo una bolita de cristal, pero desde la experiencia les aseguro desde ya que tanto David como Aleksandr saldrán a entregarse por completo en el MGM Grand Garden Arena, esto por la sencilla razón de que el mundo estará observando la noche donde definen su futuro y los dos enormes guerreros saldrán a dar todo… ¡cueste lo que cueste!

Así es que les reitero que este tirote en las 175 libras, ¡se robara la noche!