El candidato a la alcaldía Coyoacán de la coalición Va X La CDMX, Giovani Gutiérrez, aseguró que seguirán en la construcción de una demarcación que sea eficiente y resuelva los problemas con actitud de servicio porque “nuestra demarcación merece trabajo, desarrollo y crecimiento y no odio, división, ni clasismo como ofertan en otro lado”.

“Nuestra propuesta es la mejor, es la que representa la experiencia y los conocimientos, es la que une a los ciudadanos y no la que divide; es la que respeta a nuestros adultos mayores y no la que los ofende; es la que ve por un futuro sólido y no la que solo trae inexperiencia y odio. Nuestra propuesta tiene sello de garantía porque se ve en la calle, en la obra y en el servicio público. Cerremos el paso al clasismo de otros y vayamos juntos por la construcción de la mejor alcaldía de la Ciudad de México”, dijo durante su cierre de campaña.

Acompañado por el candidato a la Jefatura de Gobierno, candidatos a senadores, diputados federales, locales y concejales, Giovani Gutiérrez dijo que siente en mi corazón a las miles de personas que no han sido escuchadas jamás, “a quien tiene cáncer y no tiene medicina; a quien sale de la escuela y no tiene chamba ni oportunidades; al adulto mayor que es maltratado. Nosotros te decimos: no necesitas dádivas, lo que se necesitas es un gobierno que te apoye y te dé mejores oportunidades”.

Añadió que se han presentado en todas las colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales, “hemos platicado y gracias a eso hemos sacado del abandono y de la oscuridad a Coyoacán. Tenemos un Coyoacán en crecimiento, en desarrollo, un Coyoacán más seguro”.

“Ellos vienen a destruir lo que nosotros, en esta alianza con tres partidos, hemos logrado, lo que estos tres partidos hemos construido. Por eso te pedimos: este próximo 2 de junio que votes por ti, por tu nieto, por las generaciones que no han nacido, piensa en qué país y en qué Coyoacán les quieres dejar, la solución está contigo, en el voto”, añadió.

mahc