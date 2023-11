"No tienen otra cosa que decir", aseguró la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ante los señalamientos de la oposición de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le "tira línea" esto ante su visita a Palacio Nacional.

En entrevista con medios, Sheinbaum explicó que iba a dejarle unos documentos a Alejandro Esquer, Secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, pero aprovecho para saludar al mandatario.

"Ya lo dijo el Presidente, yo iba a dejarle unos documentos a Alejandro Esquer, me dijeron está el Presidente ahí, entonces pasé a saludarlo. Ya ven que está malo del pie, lo ha dicho públicamente, entonces pasé a saludarlo, platicamos de cuestiones familiares, me preguntó cómo vas, muy bien", sostuvo.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos de que el Presidente le da línea, respondió:

"Es que no tienen otra cosa que decir, la verdad, yo diría dos cosas: no pueden explicarse cómo vamos tan arriba en las encuestas, no dan crédito de que vayamos 25 puntos arriba, hay quienes nos ponen todavía más", aseguró.

Por otro tema, el diputado Gerardo Fernández Noroña acusó al Poder Judicial de ser juez y parte en el caso de los fideicomisos.

"Son juez y parte, es una cosa muy grave, porque además esos 15 mil millones iban en apoyo a los damnificados de Acapulco", señaló.

Es por ello que hizo un llamado a aplicar el Plan C, que consiste en ganar las dos terceras partes de los órganos legislativos, para llevar a cabo una reforma al Poder Judicial.

