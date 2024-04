Lía Limón, candidata de la alianza PAN-PRI-PRD por la alcaldía Álvaro Obregón, respondió a los señalamientos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, sobre el problema del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez.

Aseguró que el mandatario capitalino muestra indolencia e incapacidad de dar la cara y atender a los vecinos. “Lo que pueda suceder es su responsabilidad y no presuma que está limpiando pozos, porque esa es su chamba", expresó.

Lee también Santiago Taboada acusa a Martí Batres de tardarse en tomar acciones con el pozo contaminado de Álvaro Obregón

Dijo que es increíble que el jefe de gobierno "no solo no le dé la cara a los vecinos, que haya usted recibido usted oficios por parte de la alcaldía Álvaro Obregón, que me informan que le hicieron llegar, y que siga sin dar respuesta y sin sentarse a construir soluciones y una atención conjunta", dijo en un video publicado en su cuenta de X, Twitter.

En su mensaje la candidata agregó que "es usted un indolente y la indolencia y la negligencia matan. Así como hace años usted dio leche con heces fecales, hoy da agua con gasolina. Por eso ya se van”.

En respuesta al porro @martibatres: el que estorba es usted con su indolencia e incapacidad de atender a los vecinos de Álvaro Obregón y Benito Juárez https://t.co/E11rJDt5Kb pic.twitter.com/TsXxelr5J4 — Lía Limón (@lialimon) April 12, 2024









