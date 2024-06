LA PAZ, BCS., 3 de junio.- Con un avance del 85% de las actas capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en Baja California Sur -corte a las 08:30 horas- la coalición Morena-PT-Partido Verde y Nueva alianza lograron cuatro de cinco ayuntamientos y los 16 distritos locales de mayoría.

La coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur retuvo el municipio de Los Cabos, con Christian Agúndez Gómez, que registra el 45% de la votación contra el 38% que registra el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Víctor Ernesto Ibarra Montoya.

En La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, alcaldesa con licencia que buscó la reelección, ha logrado el 48% de los votos contra el 41% que registra el panista Rigoberto Mares Aguilar, ex diputado local con licencia.

En Comondú, que ya gobierna morena, el candidato morenista Roberto Pantoja Castro, registra una ventaja contundente al conseguir el 59% de la votación contra Adriana Ruíz Búrquez, candidata de Movimiento Ciudadano que logró el 21%, y mandó a un tercer sitio a la candidata del PAN-PRI-PRD, Marely Higuera Arce, que registra un 12%.

La coalición Juntos por BCS, integrada por el PAN -PRI-PRD y partidos locales, perdió el municipio de Loreto, un bastión panista.

La alcaldesa con licencia, Pola Cota Davis buscó la reelección, no obstante, según el avance del PREP esta mañana, perdió contra la candidata morenista, la ex priista, Paz del Alma Ochoa Amador, renunció hace unos meses al tricolor tras no resultar electa en la definición interna partidista.

El municipio de Mulegé fue el único que la coalición opositora PAN-PRI-PRD logró retener, con la alcaldesa con licencia Edith Aguilar Villavicencio, quien obtuvo una ventaja contundente al conseguir 55% de la votación contra la morenista Lizet Graciela Fuentes Lugo, que logró el 39% de los votos.

Morena y el Partido Verde también habrían ganado los dos distritos federales, según el PREP del Instituto Nacional Electoral (INE) a esta mañana: el distrito 1, con Manuel Alejandro Cota Cárdenas, hijo del ex gobernador Leonel Cota Montaño, que con el 78% de las actas capturadas lleva ventaja, con el 55% de la votación contra el 33% de la votación que obtuvo el panista Armando Martínez Vega.

En el distrito 2, el petista Luis Armando Díaz, ex secretario general de Gobierno, ha logrado el 57% de la votación, dejando en segundo sitio a Margarita Salcido Cota, de la coalición PAN-PRI-PRD, que registra una votación del 32%.

En la elección al Senado, con el 81 por ciento de las actas capturadas, la fórmula de la coalición Sigamos Haciendo Historia por BCS mantiene la mayoría de la votación con un 53% de los votos que logró la polémica senadora Lucía Trasviña Waldenrath que se perfila a la reelección, dejando en segundo sitio a la panista, Susana Zataraín García, que registra un 34% de la votación.

Según el PREP, el total de votos que ha logrado la coalición que encabeza Morena, para la renovación de Ayuntamientos son 122 mil 608; en tanto la coalición PAN-PRI-PRD y partidos locales registra esta mañana 96 mil 248.

Los datos arrojan una participación ciudadana superior a otras elecciones locales, alcanzándose un 52.9 por ciento, por lo que las primeras expresiones de líderes de partidos y autoridades destacan este hecho.

Incidentes durante jornada electoral

Al cierre de la jornada del domingo se registraron incidentes de intento de robos de urnas en Los Cabos, al menos cinco instaladas en los distritos, 9, 11 y 16, y la detención de 10 personas.

Funcionarios de casillas que se encontraban contabilizando votos y llenando actas vivieron momentos de tensión por que irrumpieron hombres, en algunos casos encapuchados y en otros totalmente con el rostro descubierto, y arrebataron paquetes electorales. Autoridades desplegaron un operativo de seguridad y se logró la detención de 10 personas.





