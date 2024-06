Policías ministeriales intentaron detener a Gerardo Mora, coordinador de campaña del candidato de la coalición PAN-PRI en Cozumel, Pedro Joaquín Coldwell, bajo el argumento de un reporte al 911 que alertaba sobre un vehículo que circulaba esta tarde por la isla, con hombres armados.

Los hechos ocurrieron prácticamente 24 horas después de que el político, Emiliano Ramos, fuese detenido –la tarde de ayer– en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, para “hacerle una revisión” a su vehículo, a lo cual se negó, por lo cual los ministeriales lo pusieron a disposición por desacato a la autoridad.

Con la “revisión irregular” y la detención de Ramos Hernández, se intenta “fabricarle” delitos electorales, de acuerdo con lo denunciado hoy por sus familiares.

Para el caso de Mora Vallejo, éste relató a EL UNIVERSAL que iba conduciendo sobre la avenida Cozumel, solo, luego de dejar a su chofer, cuando fue interceptado por la policía ministerial –adscrita a la Fiscalía General del estado (FGE)– a las 18:06 horas de hoy.

Los agentes le pidieron descender del vehículo para una revisión de rutina, bajo el argumento de que se tenía el reporte de personas armadas circulando a bordo de esa misma camioneta.

Lee también Periodista de Playa del Carmen alerta sobre orden de aprehensión en su contra "para desestabilizar el municipio" previo al 2 de junio

El político se negó, luego de consultar telefónicamente con un abogado, al señalar que no se bajaría del vehículo sin que le fuese mostrada una orden, y que aquello era un acto intimidatorio.

“Les dije que si querían me llevaran con todo y auto, que trajeran a una grúa, pero que yo no me iba a bajar. Creo que me salvó que comenzó a juntarse gente y que les avisé que estaba llamando a la Guardia Nacional. Como que les dio ‘miedillo’, se portaron más suaves, me pidieron bajar el vidrio para ver y me dejaron ir.

“Todavía estoy muy nervioso porque venían con armas largas, cortando cartucho y todo. Yo venía de dejar a mi chofer que vive a dos cuadras”, manifestó.

Los agentes le pidieron descender del vehículo al coordinador de campaña para una revisión de rutina, bajo el argumento de que se tenía el reporte de personas armadas circulando a bordo. Foto ilustrativa: Pexels

El político manifestó que desde días anteriores notó que un auto blanco lo ha venido siguiendo, lo cual consideró, en conjunto, como una serie de “actos intimidatorios para inhibir la democracia”, que se han desplegado en la isla y otros puntos del estado, como Playa del Carmen y Tulum.

En Tulum, anoche, la casa de capacitadores del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal, Jorge Portilla, fue baleada. En el lugar estaba reunidos abogados de su equipo de campaña, pero resultaron ilesos.

Lee también Detienen a exdiputado local en Playa del Carmen por resistirse a revisión vehicular

En días previos, durante la campaña, la gente de Portilla Manica había solicitado a las autoridades que “se blindara la elección”, ante el temor de actos de desestabilización, presuntamente provocados por la coalición Morena-PVEM-PT, que lleva por candidato al actual edil, Diego Castañón.

El ataque al inmueble estuvo antecedido por un acto de intimidación contra una persona del equipo de Portilla, en la carretera a Cobá, a la salida de la ciudad.

Como antecedente inmediato a lo sucedido con Mora en Cozumel, el pasado 27 de mayo un juez de Control, dictó arraigo domiciliario a la candidata a la diputación por el Distrito 11, en Cozumel y Playa del Carmen, Perla Tun, quien contiende por la coalición entre los Partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI)

La medida va ligada a una denuncia interpuesta años atrás por la administración de Pedro Joaquín, en contra de Tun, quien le antecedió en la presidencia municipal.

Esa denuncia ha sido reactivada como parte de lo que el dirigente del PRI en la entidad, Pedro Flota, identificó como el “operativo de resucitación (sic)” con fines electorales para perjudicar a Joaquín Delbouis y a Tun Cen.

Lee también Levantan a coordinador de campaña en BCS

Ambos fueron rivales políticos en el pasado –uno del tricolor y otra del albiazul– y para este proceso hicieron campaña juntos, como parte de la coalición opositora que pelea el municipio al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a cargo de Juanita Alonso.

Flota Alcocer recordó que, desde el primer día de campaña, el ayuntamiento de Cozumel clausuró un restaurante de mariscos que Perla Tun heredó de sus padres.

“Ese día le caen. Después lo pudo reabrir. Luego, hace unas semanas le notificaron la reapertura de unas carpetas de investigación referentes a procesos administrativos de cuando fue presidenta municipal, hace siete u ocho años. Se las reabrieron”, señaló.

Tun Cen contiende por una diputación que lleva como rival “al consentido del Verde (PVEM)”, como Flota llama a Renán Sánchez Tajonar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg