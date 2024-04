Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que su candidatura es la única que no tiene conflictos de intereses, financiamiento dudoso, ilegalidades y mantiene su autonomía.

Así lo dijo el político zacatecano tras el primer debate presidencial, en el que aseguró que el Nuevo México, proyecto de nación de su candidatura, resaltó ante el de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y se reflejará en las urnas el 2 de junio.

“Aunque la vieja política hizo de todo para que Movimiento Ciudadano no estuviera en la boleta presidencial, aquí estamos, y estamos demostrando por qué no querían una tercera opción en la contienda, por qué es mejor al pasado y al presente que la vieja política representa. No te pido que confíes en mí, confía en ti, en que vas a tomar las mejores decisiones para ti, para tu familia, para tus hijos. Por tus hijos y por los míos vamos por un México nuevo. No quiero ser el primer presidente o el mejor presidente de México, quiero ser el presidente del mejor México de la historia y lo vamos a lograr juntos”

Después del primer debate presidencial, Álvarez Máynez agradeció al INE, a los mexicanos y a los medios de comunicación por seguirlo.

Asimismo, sin decirlo, nuevamente se consideró ganador del diálogo por sus propuestas, por lo que, dijo, confía en que los mexicanos van a elegirlo como el próximo presidente.

“Estoy muy feliz porque México pudo conocer por qué necesitábamos estar en la boleta, por qué no podíamos formar parte de ninguna de las coaliciones de la vieja política que se exhibieron como lo que son: partidos corruptos, anacrónicos, que no dan respuestas a los problemas del país, que no dan respuestas a las preocupaciones de los mexicanos y que no ofrecen un futuro distinto”.