La precandidata a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a no meterse en proceso electoral para que haya piso parejo.

"Todo eso de lo que él se quejó en el pasado lo está haciendo, eso de que se quejó de los medios enfocados a su candidata (Claudia Sheinbaum), recursos públicos enfocados a su candidata, pues él usa todas las mañeras para fortalecer a su candidata de alguna manera", dijo.

En un encuentro que sostuvo con representantes de los medios de comunicación en Tijuana, Baja California, donde se reunió con simpatizantes, la hidalguense señaló que "me echen solita a la Sheinbaum, dejen de estar de montoneros".

Aseguró que el adversario a vencer en los comicios federales de 2024, es Morena.

"Yo siempre he creído que este es un tema entre dos mujeres. Este tema es entre dos mujeres, México va a tener una mujer presidenta, que no se cuelen los hombres", expresó.

Sobre la polémica causada por Samuel García, quien retomó la gubernatura de Nuevo León, la empresaria comentó que la misión del neoleonés era atacarla.

"Él no venía a pelear, porque si hubiera sabido que iba a ganar la Presidencia renuncia al gobierno del estado y deja a un gobernador sustituto y ya, pero en su caso él quería asegurar poder regresar a Nuevo León, pues seguramente… No sé, no sé por qué no quiso dejar un gobernador distinto al de él, no sé si tenga algo que esconder, no sé, eso habrá que preguntarle", refirió.

En esta ciudad fronteriza, Gálvez Ruiz abordó también el tema migratorio, al mencionar que el gobierno de Morena y sus aliados no han hecho bien su trabajo.

A su juicio, se requiere de una postura firme, seria, porque "no es justo que seamos tercer país seguro sin recursos de por medio, si le estamos haciendo un trabajo a Estados Unidos al tener aquí a los migrantes que están esperando su Visa, pues mínimo debería de haber recursos para que los albergues que están en manos de la sociedad civil, funcionen y construir espacios realmente adecuados para ellos".

Precisó que se necesita diseñar una política migratoria, "quizá que México permita la inserción laboral de estas personas mientras esperan esas Visas, creo que hay que abordar el problema de una manera más integral y no solamente ignorarlo, como lo ha hecho este gobierno, ha ignorado el problema".

