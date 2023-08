Más de 10 mil académicos de educación media superior y superior respaldaron a Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, para que dé continuidad a la Cuarta Transformación, principalmente para impulsar la educación en distintos ámbitos.

En el Cine de Villa Olímpica, ubicado al sur de la capital del país, los académicos leyeron un manifiesto en el que señalaron que buscan que Sheinbaum le debe dar continuidad a la transformación que comenzó en el 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que ponga la educación en el centro de la transformación.

Lo anterior ya que indicaron que Sheinbaum es una luchadora social que puso la educación por encima de todo cuando fue jefa de Gobierno, por lo que buscan que repliegue dichas acciones a nivel nacional.

En ese sentido, los académicos, entre ellos Roberto Rodríguez, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y la astrónoma mexicana Silvia Torres Castilleja, indicaron que México se encuentra en sus mínimos históricos de educación, principalmente por la deserción escolar que se intensificó durante la pandemia de Covid-19.

Por lo que la meta en el siguiente sexenio es incrementar la matrícula en el nivel medio superior y superior, esto si se tiene pensado mejorar el sector salud, el sector de la construcción, y social.

Agradece Sheinbaum respaldo de la academia

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum agradeció el respaldo que recibió por parte de la academia.

"Me siento muy honrada de este apoyo tanto de profesores y profesoras, docentes de la educación media superior y superior, investigadores de distintas instituciones de educación pública de nuestro país. Muchas gracias y no voy a defraudar esa confianza que me están dando", sostuvo.

En el encuentro destacó que durante su administración como jefa de Gobierno de la Ciudad de México uno de los principales ejes de trabajo fue la educación, por ejemplo, con la creación de dos universidades, como la Universidad de la Salud y el Instituto Rosario Castellanos; nuevas preparatorias, los Puntos de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes (PILARES) y otros proyectos que le han dado la oportunidad a más de 80 mil jóvenes y adultos.

"Estamos hablando en total de casi 80 mil personas en cuatro años tienen el derecho a la educación cuando antes no lo tenían", afirmó.

Cabe mencionar que, algunos de los académicos que respaldan a Sheinbaum rumbo a la presidencia se encuentra Rosaura Ruíz, quién fue exsecretaria de Educación de la capital; Alejandro Cornejo Rodríguez, Investigador Emérito; César Astudillo, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros.



