La periodista Adela Micha confrontó a la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, por haberle llamado “perra” en un tuit antiguo que recientemente se viralizó.

En la sección “Me lo dijo Adela”, de su programa “La Saga, la periodista señaló que recientemente se enteró que la política la había llamado “perra”.

“Ya no me digas tan feo”, pidió Micha a Hernández.

La morenista refirió que ante la queja que recientemente interpuso al empresario Ricardo Salinas Pliego por burlarse e insultarla por su físico, sus tuis antiguos salieron nuevamente a la luz, por lo que explicó el contexto de su insulto.

“Frente a la queja que yo le presento a Salinas Pliego, pues buscan mis tuits viejos, yo tenía 22 años, no me enorgullece por supuesto ninguna expresión anterior, pero no es lo mismo una ciudadana de 22 años haciendo una reacción”.

La también senadora justificó el insulto emitido hacia la periodista al señalar que era parte del movimiento YoSoy132 y que el tuit fue una respuesta a varios comunicadores que demeritaban al levantamiento estudiantil.

Sigue pleito de Citlalli Hernández con Salinas Pliego

“Creo que no es equiparable a lo que ha hecho Salinas Pliego, es decir, una reacción de una ciudadana que seguramente era pocos followers en ese entonces versus Salinas Pliego, que es dueño de un medio de comunicación”.

El tuit de la senadora fue viralizado por el empresario Salinas Pliego, quien lo publicó en redes sociales y la señaló que “desde el poder si nos puede atacar a nosotros” y arrobó a Adela Micha.

En la imagen se puede ver que el tuit data del año 2012, por lo que Citlalli Hernández aclaró que su participación en la política inició en 2015 al ser diputada local de la Ciudad de México.

Foto: captura de pantalla

La periodista, conductora y comunicadora señaló que jamás demeritó al movimiento YoSoy132 y recordó que fue insultada cuando entrevistó a Felipe Calderón.

“Ah por eso, mi generación, muy dolida con Calderón, sin duda, y por eso la mayoría de los tuits que me han sacado son contra Calderón, insisto, no me justifica, no me enorgullece, pero creo que es prueba clara de que el debate puede madurar y de que podemos argumentar cada día más ideas”, dijo la senadora.

Tras su argumento, Adela Micha expresó que no le ofende el insulto emitido por Citlalli Gómez porque era una niña y aún sigue siendo muy joven.

“Tienes carrera por delante, nada más ya no me digas tan feo, pero sí somos perras, somos bien perras”, contestó la comunicadora.

Citlalli Hernández (@CitlaHM), secretaria general de Morena, responde a @Adela_Micha por un tuit antiguo que se volvió viral recientemente donde la morenista llama "perra" a la periodista.



Así resolvieron el tema ⬇️ pic.twitter.com/m4W3dU5c2E — La Saga (@LaSagaOficial) August 22, 2023



