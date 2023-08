Tras el asesinato en días pasados de un hombre de India sobre Viaducto, luego de haber cambiado divisas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se investiga el caso.

“Ya se tienen indicios, se tiene información sobre esto”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre la operación de bandas alrededor del AICM para asaltar a quienes cambian divisas, López Obrador destacó que “está atendiendo muy bien la Secretaría de Marina”.

Lee también Gobierno Federal presentará una queja contra el ministro Luis María Aguilar por “actuación omisa”

“Ya no es el tiempo de García Luna y de Calderón, cuando eran los narcotraficantes los que manejaban el Aeropuerto, ya no es eso”, expresó el presidente López Obrador al acusar a los medios de callar.

“No ocurrió en un lugar oficial”: AMLO sobre muerte de la Marina Gloria Cházaro

Sobre la muerte de la teniente de la Marina Gloria Cházaro en Veracruz en junio pasado, y que se pide se investigue como feminicidio, el presidente López Obrador mencionó que los hechos no ocurrieron “en un lugar oficial”.

“Nos piden los familiares que no hablemos del caso y tenemos que respetar. Nada más que no fue en un lugar oficial, en un sitio oficial, pero ya no quieren los familiares que tratemos el asunto”, dijo.

Lee también Exhiben a juez que ordenó la libertad a 6 presuntos implicados en el secuestro y homicidio del hijo de Javier Sicilia



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

apr