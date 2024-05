Para ofrecer protección y cuidado a perros y gatos que viven en situación de calle, Mariana Rodríguez Cantú pondrá en marcha los Centros de Bienestar Animal.

Durante un pegoteo este domingo en el cruce de Avenida Gonzalitos y Zapotlán, la candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Monterrey enumeró acciones que se harán en beneficio de los animales domésticos.

Aprovechando que en la pega de calcas, algunas familias llevaron a sus mascotas, Mariana detalló las acciones que las beneficiará como la realización de campañas de vacunación y esterilización.

A la par, activará también brigadas permanentes de rescate y adopción, a través de los Centros de Bienestar Animal que contempla implementar durante su gestión como alcaldesa.

"Les hemos platicado que vamos por las cinco delegaciones municipales en donde los servicios municipales se acerquen a cada uno de los distritos. Estas delegaciones municipales, ya les hemos platicado, que van a tener la policía 24/7, las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia, los Centros de Atención Integral para Adolescentes, la Ventanilla Mujer, el Centro de Emprendemos Monterrey y también los servicios municipales y todos los trámites que pueden hacer", recordó la representante de MC.

"Y estas delegaciones municipales contarán con centros de bienestar animal, también porque sabemos que el tema de bienestar animal muchas veces son parte de nuestra familia y si no, son parte de nuestra comunidad, pero actualmente existen muchos perros y gatos viviendo en situación de calle que no tienen atención de nadie, es un tema de salud pública cuando no son atendidos", lamentó.

Este programa de resguardo animal forma parte del sexto eje de su plan de trabajo Monterrey Verde que comprende la reforestación, renovación y reactivación de los parques públicos municipales y los que pertenecen a todas las colonias.

El municipio, afirmó Mariana, seguirá rescatando perros y gatos abandonados, buscando promover la adopción entre los ciudadanos.

Así mismo, contempla sacar a lo animales de las calles para evitar enfermedades que se vuelven en un caso de salud pública.

"Necesitamos atender a los animales, porque sí son parte de nuestra sociedad, por eso vamos también por campañas permanentes de vacunación y esterilización, pero sobre todo, unas brigadas permanentes de rescate y de adopción, necesitamos que el municipio siga rescatando nuestros animales, que sigamos fortaleciendo la adopción para que todos ellos tengan una segunda oportunidad", conminó Rodríguez Cantú.

"Y que también ellos tienen el derecho a vivir en familia y hacer cuidados por nosotros, así que cuenten con nosotros para seguir cuidando a nuestros animales, seguir cuidando a nuestro medio ambiente y seguir fortaleciendo las áreas verdes del municipio, porque todos importamos en Monterrey y nuestros animales también son parte de este Monterrey", agregó.

Acompañaron a Mariana en el pegoteo, la candidata a diputada local por el tercer distrito, Brenda Sánchez e Iraí Reyes, aspirante a diputada federal por el sexto distrito.

Tras el acto de campaña en ese importante punto vial, ubicado al poniente de la ciudad, Mariana siguió recibiendo el afecto de sus simpatizantes.

