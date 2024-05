Este miércoles 22 de mayo, Mariana Rodríguez presentó el octavo eje de su plan de trabajo "Monterrey Ordenado", el cual tiene como objetivos primordiales rehabilitar las avenidas principales de la capital del estado de Nuevo León, colocar cableado subterráneo, impulsar el comercio ambulante, entre otras iniciativas para generar un cambio positivo en Monterrey.

Esta conferencia se llevó a cabo en auditorio Convex, donde estuvieron presentes dirigentes del partido, candidatas y candidatos a puestos de elección y representantes de la sociedad civil. La candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Monterrey expuso su último eje de estrategias que pondrán en marcha si gana las elecciones del 2 de junio.

Entre las iniciativas que expuso Mariana Rodríguez, se encuentra la creación de un albergue para el refugio y atención de personas en situación de calle. También aseguró fortalecer el transporte público y el SINTRAM, así como la rehabilitación de puentes, nuevas vialidades y zonas escolares seguras.

"Vamos por la rehabilitación de avenidas principales, el Gobierno del Estado ya creó un fondo de 2,000 millones de pesos para la repavimentación de avenidas principales en la zona metropolitana de Monterrey y habría que hacer consensos para que Monterrey también se tome en cuenta en sus avenidas principales", enfatizó la representante emecista.

El proyecto presentado por la candidata a la alcaldía de Movimiento Ciudadano, está compuesto por 17 acciones divididas en tres ejes transversales como son: Ciudad en Movimiento, Espacios Públicos Ordenados y Apoyo a Personas en Situación de Calle.

El primer punto denominada "Ciudad en Movimiento", se pretende la renovación de bajo puentes, mejoramiento de camellones, modernización de parquímetros; también la implementación de un nuevo reglamento de tránsito para agilizar choques "lamineros" y mantenimiento de puentes peatonales.

El siguiente eje llamado "Espacios Públicos Ordenados", tiene la finalidad de dar permisos transparentes para nomás extorsión a los comerciantes, renovación y rescate de la infraestructura para el comercio, cableado subterráneo, negocios responsables con sus desechos y residuos y la recuperación de terrenos baldíos para convertirlos en huertos urbanos.

"Tenemos una cantidad inmensa de telarañas en el municipio en cuestión de cableado que muchas veces ya son cables en desuso y que también algunos ponen en riesgo la vida de las personas, por eso entre más usemos esta estrategia de cableado subterráneo mucho mejor, no lo vamos a poder lograr en tres años desde ahorita se los digo, pero sí podemos poner un primer paso", comentó Mariana.

El último punto de su proyecto "Apoyo a Personas en Situación de Calle", busca que se habiliten albergues para estas personas y se implementen brigadas de atención en alimentación, higiene, salud e integración social.

Para conseguir que su plan de trabajo su plan de trabajo Monterrey Ordenado se ejecute con éxito, Mariana Rodríguez dijo que tiene pensado aplicar estrategias integrales para que no solo sea responsabilidad de la Federación, sino también se involucre el municipio en apoyar a las personas en situación de calle.

"Hay que hacer estrategias de manera municipal, podríamos decir eso no, es área de la Federación, pero todo lo que sea de Monterrey nos toca, entonces por eso habilitaría albergues para las personas que están viviendo en situación de calle, pero estos albergues que no nada más sean dormitorios y que la gente llegue a dormir, hay que buscar una estrategia integral en donde podamos brindar y proporcionar atención psicológica atención médica y atención también para buscar el mejor futuro para ellos porque sabemos que muchos de ellos no tienen ni siquiera documento", consideró la candidata.

Estas son las 17 iniciativas implementadas en el octavo eje Monterrey Ordenado:

Rehabilitación de avenidas principales.

Nuevas vialidades de puentes y túneles.

Renovación de señaléticas y nomenclaturas.

Zonas escolares seguras.

Fortalecer transporte público y SINTRAM.

Renovación de bajo puentes.

Mejoramiento de camellones.

Modernización de parquímetros.

Nuevo reglamento de tránsito para agilizar choques "lamineros".

Mantenimiento de puentes peatonales.

Permisos transparentes para nomás extorsión a los comerciantes.

Renovación y rescate de la infraestructura para el comercio.

Cableado subterráneo.

Negocios responsables con sus desechos y residuos.

Recuperación de terrenos baldíos para convertirlos en huertos urbanos.

Albergues para personas en situación de calle.

Brigadas de atención en alimentación, higiene, salud e integración social.

