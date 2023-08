El Diputado federal del PAN, Luis Mendoza, se destapó para ser alcalde de Benito Juárez en el 2024.

Ante más de seis mil personas reunidos en el WTC, y arropado por liderazgos del PAN y PRD, externó sus deseos de convertirse en el primer abanderado, “de los buenos gobiernos aquí en Benito Juárez”.

El panista fue firme en su discurso y aseguró que “Morena nunca va a entrar en Benito Juárez” y apuntó que uno de los programas que deben mantenerse por su éxito el próximo año es Blindemos Benito Juárez .

Lee también VIDEO: Sujeto arrastra a policía varios metros para evadir multa

También señaló que Morena y el presidente de Mexico tiene miedo de la gente de Benito Juárez. Incluso trasmitió un video de expresiones del ejecutivo federal donde destacó el término “fifi”.

“Yo no me doblo, yo no me rajo. Aquí estamos. ¿Por què nos persigue? Nunca van a perseguir al que va abajo. Persiguen a los que van arriba, a los que les tienen tiene miedo”, dijo.

Durante su intervención, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada apuntó “aunque le duela a Morena; Benito Juárez es la mejor alcaldía de la Ciudad de México”. También respaldó y reconoció el trabajado de Luis Mendoza “tienes capacidad y liderazgo”, indicó

Lee también Al menos 35 establecimientos han sido cerrados por incumplimientos en la Miguel Hidalgo

Agregó que en el 2024, la capital del país va a cambiar, “no tengan duda lo mejor de Benito Juárez es la gente”.

Mientras que Santiago Creel, legislador panista y contendiendo del Frente Amplio por México, remarcó que en el 2024, Benito Juárez seguirá siendo, “el buen gobierno que ha sido por 23 años”.

También reconoció el trabajo y esfuerzo del legislador panista, Luis Mendoza.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

bmc