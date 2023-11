La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, acudió a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México a solicitar una licencia temporal para separarse de su cargo por 15 días para buscar la candidatura del frente opositor a la Jefatura de Gobierno.

La edil panista acudió acompañada de un grupo de vecinos, quienes coreaban “Jefa de Gobierno, Jefa de Gobierno”. La alcaldesa entregó su solicitud de licencia a la Oficialía de Partes del Congreso y posteriormente dirigió un mensaje desde las escalinatas del recinto, desde donde destacó que este permiso temporal no se vota, haciendo alusión a su solicitud de licencia que las y los diputados de Morena y aliados le negaron la semana pasada.

“Esta licencia no se vota, así es que no me van a detener. Junto con el aviso de licencia también quiero decirles que el viernes pasado presenté un juicio por la violación a mis derechos político electorales, que obligue a las y los diputados de Morena a rectificar y otorgarme la licencia solicitada anteriormente, y sino me la otorgan, no la necesito, con ésta, con la que estoy avisando hoy, me basta”, aseveró.

De igual forma, detalló que también presentó una denuncia por violencia política de género, pues -dijo- buscan impedirle participar cuando a otros sí le han otorgado las licencias solicitadas.

“Eso es misoginia, es falta de sororidad de las diputadas de Morena y es una violación a mis derechos, y sí es cierto, sí nos tienen miedo porque voy a ser candidata y voy a ser Jefa de Gobierno”, destacó.

Lía Limón confió en ganar el juicio que presentó en el Tribunal Electoral local para que los diputados rectifiquen y le otorguen la licencia por 30 días, de lo contrario, indicó, volvería a solicitar otro permiso por 15 días.

Recalcó que confía en la alianza, que respetará el método de selección y que no será motivo de división.

“Confío en las dirigencias, como lo dije siempre, confío en las dirigencias, confío en la coalición, estoy convencida de que será un proceso democrático, un proceso de participación, claro que pienso que es tiempo de mujeres, y estoy segura que voy a ser la candidata y la Jefa de Gobierno; además, insisto, voy a cuidar la unidad en todo momento”, sostuvo.

