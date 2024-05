El colectivo “Laicos en la Vida Pública” llamó a la ciudadanía y población en general votar en las elecciones del próximo 2 de junio con el propósito de alcanzar el 70% de participación ciudadana, y de esa manera, “rescatar” a México.

En conferencia de prensa en el Monumento a la Revolución, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia e integrante de Laicos en la Vida Pública, expresó: “Lo que esperamos de las próximas elecciones es alcanzar el 70% de la participación ciudadana, de esta manera habrá altas probabilidades de rescatar a México, reconstruir las instituciones y alcanzar la reconciliación nacional”.

El colectivo hizo referencia al más reciente caso de violencia: el asesinato de Dante Emiliano, un niño de 12 que falleció en Paraíso, Tabasco después de ser baleado en diferentes ocasiones.

“Como Daniel Emiliano ¡no queremos morir! No más 81 personas asesinadas por día en el país, no más personas desaparecidas, no más dolor de las madres que buscan a sus tesoros, no más lacerante dolor que ha provocado este quinquenio de nuevo régimen”.

Así mismo, el colectivo criticó la ola de violencia que vive el país, así como la participación gubernamental. “Con profunda preocupación, vemos diariamente a miles de familias sucumbir al espejismo autoritario, que prometió resolver rápidamente problemas fundamentales como la pobreza, inseguridad y violencia que solo han aumentado”, expresó uno de los voceros.

El colectivo que agrupa a 59 organizaciones, entre ellas Sinergia Por La Paz, Laicos Servidores de la Palabra, Frente Nacional por la Familia, entre otros, presentó también la campaña de recolección de “Un Millón de Firmas” por la paz, que busca que todas las órdenes de gobierno atiendan a las víctimas de violencia.

Laicos en la Vida Pública dicen buscar “seguridad ciudadana, no una policía mermada por una guardia nacional, cero impunidad, e impulsar y exigir a la Secretaría de Educación Pública educación para la paz, que las escuelas sean espacios pacíficos.

También pusieron en la mesa una agenda que buscan integrar con el próximo Presidente de la República para trabajar en conjunto. “No sabemos quien ganará, pero esa es la apuesta. Trabajaremos con quien quede, ojalá que quien quede quiera trabajar con nosotros”, expresaron.

