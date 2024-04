La candidata a la jefatura de Gobierno por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Clara Brugada, aseguró que la oposición prefiere politizar, que le vaya mal a la gente y generar más problemas.

La abanderada de Morena, PT, PVEM indicó que en el caso de Benito Juárez y del agua contaminada que se registró en uno de los pozos, lo que debería hacer la oposición es sumar esfuerzos. Además, agregó que la participación de los alcaldes de Benito Juárez y Álvaro Obregón no fue para apoyar en el conflicto, sino politizar.

¨Ellos, el frente opositor, siempre trata que le vaya mal a la gente para que a ellos les vaya bien. Explotando, haciendo, politizando y generando más problemas¨, remarcó.

¨La participación de la alcaldía Benito Juárez y Álvaro Obregón no fue para apoyar en el conflicto, fue para politizar. Entonces, alcaldes que se ponen a protestar, pues eso tiene que ver con un tema también de la contraloría. Pero lo que cualquier alcaldía hace, siendo el gobierno más cercano a la población, es inmediatamente apoyar y coordinarse con el gobierno de la ciudad y federal para que rápidamente se atienda¨.

¨El tema del agua ha sido politizado desde el primer día y antes de campaña. Diciendo que iba a haber una fecha de cuando la ciudad de México ya no iba a tener agua. A mí me parece que eso no es correcto. Alguien que es candidato debe hablar con la verdad¨, indicó.

Clara Brugada aseguró que el frente opositor "siempre trata que le vaya mal a la gente, para que a ellos les vaya bien". (FOTO: especial)

Brugada aseguró que ya quedó claro dónde fue el lugar de la problemática del agua contaminada, y a que hora lo más importante es el saneamiento del lugar, ̈atender sobre todo, a la población afectada, creo que esa es la prioridad. Lo más importante es sanear y que la población vuelva a su vida normal ̈, refirió.

También dijo que serán tres mujeres las que resuelven la problemática de desabasto de agua, por Claudia Sheinbaum en la presidencia, Delfina Gómez al ser gobernadora del Edomex y ella, que de ganar el próximo 2 de junio se convertirá en jefa de gobierno.

Este sábado la candidata acudió al mercado Jamaica donde conversó con ciudadanos y locatarios.

Durante su mensaje sostuvo que ¨los mercados son los corazones comunitarios de la Ciudad de México, son los lugares donde la población acude y realiza sus compras, y donde puede generarse mucha identidad comunitaria. Para el gobierno de la Ciudad de México serán una prioridad” manifestó.

En ese sentido, Brugada se comprometió a continuar con el programa de mantenimiento y rehabilitación de los mercados que se realiza desde el gobierno de la ciudad en coordinación con las alcaldías.

cr