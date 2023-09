Este domingo se cristalizó un anhelo que surgió de manera inesperada: Xóchitl Gálvez Ruiz fue ungida en el Ángel de la Independencia, sitio emblemático de los triunfos panistas, como vencedora de la contienda interna del Frente Amplio por México y sueña con ser la primera presidenta de México.

Hace tres meses, la senadora panista tenía su vista puesta en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; hoy, aspira a la Presidencia de la República de la mano de una alianza opositora que hace un año estaba fracturada por divergencias de los líderes del PAN y el PRD con el presidente del PRI, Alejandro Moreno.

Hoy las cosas son diferentes y Gálvez Ruiz tiene el respaldo del Frente Amplio por México, que incorporó a la sociedad civil en el proceso interno de elección, una de las condiciones que ella había impuesto para lanzarse y enfrentar el reto de derrotar a Morena en las elecciones presidenciales de 2024.

Hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia llegaron contingentes panistas, priistas y perredistas, cada uno con sus vestimentas, banderines, emblemas y colores particulares, que se colocaron al frente de la manifestación. Al fondo y a los costados, integrantes de la sociedad civil, familias enteras sin filiación partidista, se ubicaron para seguir en pantallas gigantes, el mensaje de quien encabezará el proyecto de la oposición rumbo a los comicios del próximo año.

“Desde que el señor de Palacio le cerró las puertas a Xóchitl Gálvez vino un fenómeno importantísimo, entonces creo que en estos momentos sí tenemos una opción todos los que estamos fastidiados del nefasto gobierno de López Obrador. Pensamos que puede haber el cambio con una persona como la hidalguense, que viene de abajo y que efectivamente ella puede demostrar el cambio, no como Fox, no como Calderón, no como Peña, ni como este mentiroso que dijo tantas mentiras y no ha cumplido absolutamente nada”, expresó el señor Gerardo Mendoza.

03/09/2023.- La coordinadora del Frente Amplio por México rumbo a la presidencia de 2024, Xóchitl Gálvez, saluda a sus simpatizantes hoy, durante un acto en el monumento del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

A su vez, la señora Gabriela Ojeda afirmó que apoya a la senadora Gálvez porque “queremos acabar con el desgobierno que hay y la coalición opositora es la única opción que tenemos para impulsar un cambio. Qué bueno que surgió esta candidatura, porque la oposición estaba muy muerta y esto nos da esperanza a todos los que estamos aquí”.

Xóchitl Gálvez fue arropada por miles de personas que se dieron cita en el sitio más emblemático del Paseo de la Reforma, ante quienes se comprometió a no discriminar a nadie y por el contrario, enarboló un discurso conciliador y prometió inaugurar una nueva etapa en la historia del país en la que no se divida a los mexicanos.