“La gente ya decidió”, aseguró la candidata de la coalición “Va por la CMDX”, Alessandra Rojo de la Vega quien puntualizó que ganó la elección, y solicitó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) se entregue la constancia que acredite su victoria en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Exigimos al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que una vez que los conteos de los votos se ha hecho una y otra vez, y que se rescatan apoyos en favor de nuestro proyecto, dándonos una clara y contundente victoria, entreguen ya la constancia que me acredite como ganadora de la elección “.

A fuera del Distrito 12 de la Cuauhtémoc, la candidata apuntó que “los Monreal no saben perder” y dijo que en este distrito obtuvo una diferencia de 20 mil votos respecto al segundo lugar, Caty Monreal, de Morena, PT, PVEM.

En entrevista con medios acusó intromisión del senador de Morena, Ricardo Monreal.

“Hago un llamado a la ciudadanía para que estén muy pendientes del recuento, para que seamos respetuosos de la ley y no permitamos y no permitir que se roben a la mala ,lo que no pudieron ganar a la buena”, resaltó.

Morena acusó irregularidades en el conteo del pasado 2 de junio, lo que llevó a representantes de Alessandra Rojo de la Vega se hicieran presentes este miércoles y denunciaran intromisión de la Guardia Nacional y del senador, Ricardo Monreal. Por momentos se registraron empujones.

Durante su mensaje más tarde y ante medios de comunicación, la candidata aseguró que hay amenazas e intimidación e incluso apuntó que la diferencia entre ella y la candidata de Morena y sus aliados es de 13 mil sufragios.

“Aquí ganó la gente. La gente ya no quiere a los Monreal”, enfatizó.

Rojo de la Vega dijo que ganó la alcaldía Cuauhtémoc por casi 13 mil votos “más o menos cuatro puntos arriba de la candidata de la corrupción y de la imposición! la candidata Monreal”.

“Desde que se dieron a conocer los resultados, Monreal ha amenazado, presionado, hablándole a la gente, exigiendo que se viole la ley”, concluyó.

