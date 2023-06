El diputado del PRI, Ildefonso Guajardo, refrendó su respaldo al proceso del Frente Amplio por México para elegir al candidato o candidata de la oposición a la Presidencia de la República.

En entrevista con un medio de comunicación, aseguró que la versión de que la Comisión Ciudadana ya se destintegró es "completamente imprecisa", y advirtió que a diferencia de Lilly Téllez, él no se va a bajar del proceso.

"Se ha hablado de que hay una comisión que se desintegró y eso es completamente impreciso. Cuando los partidos se sientan con la sociedad civil se determina que va a haber una comisión integrada por siete ciudadanos y seis representantes de partidos. Esa Comisión que se ha pronunciado no corresponde a la organizó el Frente", expuso.

Y agregó: "Yo he dicho claramente que voy por la candidatura y voy a cumplir con este proceso, de no alcanzar este propósito no estaría interesado en una plurinominal, así que las pluris no me distraen me distrae un proyecto de nación para definir el futuro de este país".

El exsecretario de economía dijo que el Frente Amplio no está integrando con "los mismos de antes" como lo ha afirmado el Ejecutivo Federal.

"No somos los mismos de antes somos la Constitución de una defensa de un frente de Defensa de México hacia el futuro", sentenció.

Con información de Enrique Gómez

