El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien -consideró- ha hecho un buen trabajo y ha actuado bien al frente del organismo electoral.

“No quiero meterme a opinar sobre el INE, sólo decir que me ha gustado el desempeño de la presidenta del INE, no sé si esté sometida a presiones o no, pero ha actuado bien”.

En conferencia de prensa, el titular de Ejecutivo dijo que el pasado 2 de junio, día de la elección, estuvo pendiente de la información sobre el resultado de los conteos rápidos.

“Del bloque conservador, uno que fue presidente del INE cuando el fraude de 2006, diciendo que el INE estaba muy mal, con qué autoridad moral opina si este señor Ugalde salió a decir (en la elección de ese año) que estaba muy cerrada la elección… y lo que hicieron fue echar a andar un PREP amañado”.

Destacó que el 2 de junio pasado Taddei, por la noche, salió a dar a conocer con una muestra bastante amplia cercana a los actuales resultados.

“No sé si está siendo presionada o no, yo estoy muy satisfecho con su desempeño. Desde luego si fuese por el INE o por el Tribunal, no tendríamos democracia, la democracia la tenemos por el pueblo”, comentó.

