León, Gto.- Xóchitl Gálvez confesó en público que tras la derrota electoral del 2 de junio pasó una semana de tristeza en la que se refugió en su casa con sus hijos, en familia, pero pidió a los “Xóchitl-lovers” darle vuelta a la página para ponerse a trabajar, porque no pueden quedarse lamentando toda la vida. “No se queden con ese dolor, ¡hay que superarlo!”, dijo a sus seguidores.

En la gira de agradecimiento por el estado de Guanajuato, la senadora manifestó su gratitud por las oraciones que ofrecieron por ella, porque “Gracias a Dios acabó la campaña y acabé viva”. Recordó que algunos candidatos con los que caminó fueron asesinados.

“Después de todo lo que yo viví de agresión, yo decía: ‘Lo único que quiero el 3 de junio es tener a mi familia completa’, porque te jugabas la vida; yo caminé con Alfredo (Cabrera) de Coyuca de Benítez (Guerrero), de la mano en el arranque de mi campaña, y mataron a Alfredo el día de su cierre de campaña”.

“¡Imagínense, caminé con el candidato a alcalde de Ciudad Mante, Tamaulipas (Noé Ramos, de la coalición PAN-PRI-PRD) y lo mataron!; o sea, uno aquí se estaba jugando la vida”.

Xóchitl Gálvez dijo a los “Xóchitl-lovers” que no tiene mucha esperanza en la impugnación contra el resultado electoral del 2 de junio que presentó ante el Tribunal Electoral. Foto: especial

Xóchitl Gálvez dijo a los “Xóchitl-lovers” que no tiene mucha esperanza en la impugnación contra el resultado electoral del 2 de junio que presentó ante el Tribunal Electoral, en donde presentaron las pruebas de la intervención del presidente, y sostuvo que fue una elección de Estado. “Honestamente sí, el tribunal no hizo nada durante la elección, yo no le veo ganas de poder hacer nada”.

Entonces, dijo que no pueden quedarse lamentando por siempre, y ponerse a trabajar en la generación de conciencia de los derechos. “Cuando llegue tu trabajador y les digas: ‘¿cómo te fue en el Seguro?’, ‘Pues no me dieron las medicinas’, ‘¿Sabes qué?, es tu derecho a tener medicinas’”.

La ex candidata opositora también comentó a sus simpatizantes que fueron 19 millones de votos la diferencia entre ella y Claudia Sheinbaum, “ni modo, ni modo, no nos alcanzó”. Dijo que en esta democracia se debe aprender a perder.

“Tenemos que aprender a perder, aunque nos duela que nos hicieron trampa, que nos metieron el pie, que el árbitro se portó mal”, pero comentó que por la cantidad de votos el resultado es irreversible.

