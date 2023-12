La precandidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que la pensión para adultos mayores fue obra del PRD, no de Andrés Manuel López Obrador.

“La pensión de adultos mayores fue impulsada por el PRD en la Ciudad de México; o sea, si a alguien le debemos la pensión universal de adultos mayor es es al Partido de la Revolución Democrática, que, con su visión de izquierda, siempre pensó. Y después Fox la tomó a nivel nacional. Hay que decir las cosas como son. El 70 y más”, apuntó.

En Cuernavaca, Morelos, donde encabezó el evento “Hablando con la neta”, Xóchitl Gálvez indicó que “es erróneo” que actualmente no se tenga apoyo en otros temas a los adultos mayores, como los medicamentos y la atención médica, que deberían impecables.

“Muchos adultos mayores quedan sordos y no les ponen un aparato de oído y se aíslan; pierden la vista por no tener una operación de cataratas y pasan a la discapacidad, a ser una persona con discapacidad por no tener una operación de cataratas. Muchas mujeres dejan de comer porque no tienen dientes”, señaló.

Por ello, ofreció que en su gobierno “no sólo no vamos a quitar los programas sociales de los adultos mayores, vamos a tener un paquete más integral”.

La precandidata de Fuerza y Corazón por México dijo que algo preocupante para los niños es que México perdió 10 años en educación promedio con la prueba PISA, y 20 años en matemáticas. “Es de terror. Y dice el Presidente: Es que son lineamientos neoliberales. ¿Saben qué? Esos son los lineamientos con los que nuestros niños van a competir en el mundo, van a competir en un mundo globalizado y deben tener una educación de calidad. Entonces, por supuesto que no se quitan [los programas sociales]” aseguró.

Por otra parte, insistió en que continuidad al gobierno de Morena significa claudicar en el combate a la delincuencia, por lo que pidió a la gente tener confianza en que el proyecto que ella encabeza devolverá la paz y la tranquilidad al país.

“Hay un problema grave de inseguridad, tenemos que cambiar la política de seguridad pública, y la vamos a cambiar. No vamos a ir a saludar a la mamá de El Chapo. Tengan la certeza, no le vamos a dar abrazos a los delincuentes”, expresó.