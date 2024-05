La candidata a la alcaldía Álvaro Obregón de la coalición Va X La CDMX, Lía Limón, aseguró que Esther Mejía le traerá más “bótox que votos a Morena”.

En entrevista tras acompañar a Santiago Taboada a la firma de una agenda animalista, la alcaldesa con licencia minimizó la adhesión de la candidata de Movimiento Ciudadano al partido guinda que ya se había hecho hace unos semanas y que se ratificó en el debate chilango, y acusó que gente de Esther Mejía la buscaron para extorsionarla, pues le pidieron cargos a nombre del “Güero Taboada” para sumarse con ella.

“A través de una tercera persona me busca a mí, en su video no dice nada de Casarín, y me busca a mí para apoyarme a mí; entonces dije, pues si ya está apoyando a Claudia y a Clara y yo no creo en ellas, yo creo en Taboada y Xóchitl y ¿por qué voy a sumar a alguien que no les va a sumar a ellos?”, explicó.

Y añadió: “No me gustan las extorsiones, cuando uno se suma, se suma por qué cree en un proyecto, como yo creo en el proyecto de Taboada y de Xóchitl, no se sumar por un espacio, nunca, nunca y además justamente del lado de Santiago, Santiago no es de estar ofreciendo espacios a nadie, la gente que se ha sumado a él se han sumado por convicción, muchos nos hemos sumado por convicción”.

A pregunta expresa de si Esther Mejía le dará votos a Javier López Casarín, su contrincante de Morena en la alcaldía, Lía Limón lo descartó.

“La verdad es que es lamentable, pero pues insisto, no le suma nada, le suma más bótox que votos, y Casarín, la verdad, es un pillo hecho y derecho, es un pillo que miente sobre todo, miente sobre sus estudios, quiero decir que no tiene nada de malo no tener una licenciatura, lo malo es mentir, lo malo es decir mentiras sobre tus estudios, ahora resulta que a los 47 años le dieron un chorro de ganas de estudiar, es más honesto decir no soy licenciado y qué, o sea que ‘Chafarín’ es una falsedad”, puntualizó.

Recalcó que el candidato de Morena realizó un fraude millonario. Maestros, por lo que estuvo en el panal de Topo Chico, y dijo que hace dos días un candidato a concejal de Movimiento ciudadano la buscó para sumarse a su proyecto.

