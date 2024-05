Estas son las actividades de campaña de los alcaldes en la CDMX, candidatos que participarán en la elección del 2 de junio próximo, por las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Margarita Saldaña pide voto de los vecinos para continuar transformando Azcapotzalco

La candidata a la alcaldía Azcapotzalco de la coalición Va X La CDMX Margarita Saldaña pidió a las y los vecinos salir a votar para que continúe el cambio en la demarcación.

Durante la celebración del Día de la Madre y del Maestro, en la explanada de la alcaldía, Saldaña Hernández también criticó qué Morena no juegue limpio y su candidata Nancy Nuñez “con mentiras a los ciudadanos y arrancando la propaganda quieran ganar Azcapotzalco”.

Lee también Secretaría de Seguridad alista operativo con 200 mil elementos para jornada electoral del 2 de junio

“Nosotros no somos vándalos como ellos que se la pasan quitando nuestra propaganda, arrancando para pegar la propaganda de su abanderada que con falsedades quiere ganar una demarcación que no conoce y no ha trabajado. Por ello, hoy les decimos ¡fuera Morena!, ¡fuera Morena!, ¡fuera Morena!”, apuntó.

En respuesta, los habitantes de la alcaldía Azcapotzalco, corearon ¡fuera Morena!, ¡fuera Morena!

La candidata a la reelección por el PAN, PRI y PRD, dijo que sus ejes de gobierno continuarán siendo la seguridad, el rescate de áreas verdes y de actividades físicas, culturales y recreativas.

Recordó que Azcapotzalco tenía en el 2021, 14 mil lámparas apagadas, todos los parques abandonados, los museos al igual que la Casa de Cultura estaban en ruinas, “hoy diariamente son recuperados, rehabilitados, cada uno de ellos, nuestra meta es darle a Azcapotzalco para el 2027, el 100 por ciento de los parques y espacios públicos y culturales recuperados”.

Lee también Candidata de MC reitera en debate chilango declinación a favor de Morena en la ÁO

Y abundó: “Queramos que en todas nuestras escuelas públicas de Azcapotzalco haya más arcotechos, contamos hoy con 81, pero vamos por 97 restantes, tenemos los diagnósticos sabemos donde faltan y queremos que queden completos al 100% en tres años más, vamos a seguir trabajando para las niñas, niños y jóvenes en las escuelas para que las y los protejan del sol y de las lluvias, especialmente cuando realizan actividades al aire libre”.

Margarita Saldaña también dijo que, de ganar nuevamente la alcaldía, seguirá promoviendo el deporte, la cultura.

“Hoy tenemos ya nuestros museos en el Parque Tezozomoc siempre listos para que ustedes, vayan a visitarlos. Otro de los propósitos de la alcaldía es que tengamos nuestra escuela de Educación Artística, y ya empezamos con la Escuela de Música y la de Danza y vamos a seguir con la Escuela de Teatro y la Escuela de Artes visuales”, prometió.

Margarita Saldaña candidata a la alcaldía Azcapotzalco de la coalición Va X La CDMX. Foto: Especial

Aleida Alavez firma compromisos a favor de la niñez y la adolescencia de Iztapalapa

La candidata a la alcaldía Iztapalapa de la coalición Sigamos Haciendo historia en la Ciudad de México Aleida Alavez asumió ocho compromisos a favor de la por la niñez y adolescencia.

Señaló que se trata de un acuerdo que recoge su trabajo como legisladora, realizado para impulsar la reforma constitucional que hizo obligatoria la educación inicial y erigió la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia.

Comentó que esta Estrategia Nacional requiere materializarse en una política pública local, por lo que de ganar las elecciones la pondrá en marcha bajo los ejes transversales de perspectiva de género y el Sistema de Cuidados.

En ese sentido, propuso establecer, con dependencias de los tres órdenes de gobierno, el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, para realizar acciones específicas dirigidas a avanzar en las metas del acuerdo.

Lee también Claudia Sheinbaum asegura que Clara Brugada será la próxima Jefa de Gobierno

Entre otras líneas de acción, puntualizó que se disminuirá la pobreza y la pobreza extrema en la infancia.

Aseguró que se reducirá la desnutrición crónica con una política de alimentación enfocada en el sobrepeso y obesidad en menores de 5 años, y se fomentará la lactancia en la primera hora de vida y la lactancia materna exclusiva en niñas y niños menores de 6 meses.

Alavez Ruiz expresó que se coadyuvará para que niñas y niños de 1 y 2 años reciban todas las vacunas que les corresponden, al tiempo que se incrementa la cobertura en educación y servicios de salud para niñas y niños con discapacidad.

Comentó que se desarrollarán programas de habilidades parentales para una crianza cariñosa y sensible, y que, en coordinación con las instancias correspondientes, se logre que niñas y niños estén inscritos en el registro civil antes de cumplir 1 año, de modo que a sus 5 años todos se encuentren registrados.

Lee también Rumbo al 2 de junio: ¿Qué sigue después del último debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl y Máynez?

Además, subrayó, se fortalecerán acciones para evitar que vivan cualquier tipo de violencia, explotación sexual y laboral; prevenir el trabajo infantil e intensificar acciones contra la malnutrición y para garantizar un medio ambiente sano para su protección frente a emergencias humanitarias y desastres naturales.

Afirmó que se presentará anualmente el avance en el cumplimiento de estos compromisos en un apartado especial del informe anual de Gobierno de la alcaldía.

Aleida Alavez candidata a la alcaldía Iztapalapa de la coalición Sigamos Haciendo historia. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss