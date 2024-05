Tras el incidente en el que 9 personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas por la caída de un escenario en el municipio de San Pedro, en Nuevo León, Jorge Álvarez Máynez informó que se encuentra pendiente y concentrado en las víctimas para brindarles apoyo integral.

“En estos momentos lo más importante es tener un acompañamiento con las personas, con las víctimas, estar pendientes de ese tema. No es un momento para para pensar en otra actividad de tipo político electoral, una campaña y de estar también en comunicación con la gente de acá de Nuevo León para que todos y todos estemos concentrados en esto que es lo que realmente nos debe de ocupar”, declaró en un mensaje difundido en sus redes sociales.

A horas de la tragedia ocurrida durante el cierre de campaña de Lorenia Cannavati, candidata por la alcaldía de San Pedro, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) se encuentra recorriendo hospitales para conocer el estado de salud de los heridos.

Lee también El derrumbe de templete en Nuevo León se suma a otras tragedias en mítines y actos electorales en el mundo

“Acabamos de terminar el recorrido por las distintas clínicas, unidades médicas, donde están localizadas las personas lesionadas. Hasta el momento se han confirmado nueve personas lamentablemente fallecidas, más de 50 heridas en distintos grados”, confirmó.

Álvarez Máynez reiteró que el causante del accidente fue un fenómeno meteorológico que no se tenía previsto y que duró menos de cinco minutos.

“Como un ventarrón que debe haber durado máximo cinco minutos, tumbó árboles, bardas de escuelas. En fin, hay un montón de noticias aquí en Nuevo León. El desastre que causó este accidente no es una situación climática generalizada, no hubo una tormenta permanente en Nuevo León, es decir, no se tuvo un fenómeno climático previsible, como se ha especulado”, explicó.

Lee también VIDEO: Cae templete en evento de Máynez en Nuevo León; hay 9 muertos y suman 70 lesionados

El político zacatecano pidió disculpas a las familias que fueron víctimas de incidente y a sus simpatizantes también pues cancelará los actos de proselitismo que agendó para esta tarde en los estados de Hidalgo y Tlaxcala.

Asimismo, prometió a los heridos y sus familiares que se darán todas las facilidades para que reciban atención médica de calidad y, en el caso de quienes fallecieron, apoyo para que no tengan que atravesar por trámites burocráticos engorrosos.

El exlíder de la bancada naranja agradeció a los servicios de urgencias, de seguridad y médicos de Nuevo León por el apoyo brindado tras el percance, a quienes también llamó “héroes” y adelantó que en las próximas horas decidirá qué sigue en la recta final de su campaña.

Última actualización desde Nuevo León 👇🏼 pic.twitter.com/qwyo2VV9ia — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 23, 2024

Lee también ”Es atípico lo que sucedió. Me siento triste”, dice Máynez por caída de templete

“Creo que hay que tomar diversas decisiones. De entrada yo me disculpo mucho con la gente de Hidalgo, de Tlaxcala, teníamos programado estar allá, no hemos podido tener esos encuentros. Veré la manera de resarcir ese tema”.

























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot