La noche de esté miércoles 22 de de mayo, en el cierre de campaña de la candidata Lorenia Canavati de Movimiento Ciudadano una estructura cayó por los fuertes vientos que que se presentaron en el municpio, donde se presentaba el también candidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez.

Jorge Álvarez Máynez aseguró que el incidente ocurrido en San Pedro, donde debido a los fuertes vientos un escenario cayó sobre simpatizantes de Movimiento Ciudadano (MC) “fue atípico”, hecho por el que se encuentra “triste y consternado” y lamenta lo ocurrido.

A dos horas del incidente, el abanderado presidencial del partido naranja informó que seis personas fallecieron y 56 resultaron heridas tras el colapso del escenario en donde Lorenia Cannavati cerraría su campaña por dicha alcaldía.

“He estado tratando de estar en comunicación (con los heridos y sus familias), pues estoy muy consternado. Voy a estar al pendiente de las 54 personas lesionadas, de sus familiares, de las 6 personas que han sido reportadas como fallecidas, creo que tenemos que tener un alto grado de solidaridad porque no hay nada que pueda reparar un accidente de esta naturaleza, un daño de esta naturaleza… No van a estar solas, no van a estar solos en esta tragedia y en las consecuencias que tenga esta tragedia en sus vidas”, dijo en entrevista con medios.

El emecista explicó que fue un fenómeno meteorológico “atípico” lo que causó la tragedia pues previo al evento Protección Civil de Nuevo León acudió al lugar para verificar que las condiciones del evento fueran óptimas.

Asimismo, describió como fue que salió del área en compañía de sus invitados y equipo de campaña.

“Las condiciones meteorológicas fueron atípicas porque la lluvia duró 5 minutos… Hicimos un chequeo rápido de la integridad de todos, de camino al hospital vimos arboles caídos y en un tiempo tan breve no hay una tormenta o una lluvia, ustedes ven, como esta, en la ciudad. Es atípico y confío en que deslinden las responsabilidades y saber si los permisos fueron exhaustivos.

“El instinto o la lógica fue que podía levantarse el escenario y lo que iba a hacer era saltar. Yo le avisé a Lorena Cannavati que incluso pienso que ella no se dio cuenta, yo vi primero que iba a volar la batería del grupo que iba a tocar y cuando se da cuenta corre en otra dirección, salta a los costados, yo salto hacia atrás, saltamos juntos y nos pegamos en la cabeza porque saltamos atrás del templete”, narró el emecista.

Antes de retirarse de la zona, Jorge Álvarez Máynez reiteró que sus actividades de campaña quedan canceladas para brindar atención oportuna a las víctimas del accidente. Informó que esta noche se mantendrá en el área.