Arropada por el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó una intensa gira de trabajo por territorio poblano, donde defendió su capacidad para gobernar con su sello personal.

La aspirante presidencial sostuvo encuentros en la Universidad Tecnológica de Puebla y encabezó reunión de seguimiento de un convenio en materia de seguridad, sin embargo, su presencia con integrantes del Club de Empresarios en Puebla fue la que generó más jiribilla política.

Ante los hombres y mujeres de negocios, Claudia Sheinbaum defendió su autonomía para la toma de decisiones, aunque reconoció que le une un proyecto de nación al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que uno de los asistentes preguntó sobre las garantías que habría que López Obrador siguiera mandando si es que la jefa de gobierno gana las elecciones del 2024. "Me pregunto si estuviera un hombre aquí le estarían preguntando lo mismo", objetó la morenista ante el aplauso de los asistentes.

Lee también Hermano de AMLO promociona a Claudia Sheinbaum en calles de Tabasco

"Hay muchos prejuicios, la verdad, que todos tenemos que irnos liberando, las mujeres sabemos gobernar, tenemos la capacidad y es falso que cuando gobierna una mujer hay siempre detrás un hombre que le está diciendo qué hay que hacer", expresó.

Reconoció que comparte con el presidente una historia y un proyecto, pero aseguro que si la encuesta de su partido y las elecciones del 24 la favorecen impondrá su sello personal.

"Si llegamos al 24 pues se comparte mucho de ese proyecto, pero también hay un sello propio y se toman las decisiones que se tengan que tomar como las he tomado en la ciudad y como las he tomado a lo largo de mi vida. No creo que haya habido un hombre atrás que me haya soplado los exámenes de física, o haya habido un hombre que me haya soplado todos los exámenes de ingeniería en energía o las publicaciones que he hecho a lo largo de mi vida o el ejemplo de gobernar la ciudad", atajó.

Por supuesto, dijo que quiere mucho al presidente, lo admira y defiende, "pero si nos toca a partir del 24 compartimos un proyecto pero también hay sellos propios, yo soy ambientalista toda la vida, yo soy científica, soy mujer, nací en la Ciudad de México".

Posteriormente, ofreció si acostumbrada ponencia: Humanismo Mexicano, “Políticas Exitosas en Beneficio del Pueblo” en la Universidad Tecnológica de Puebla.

Foto: Especial

Ante cientos de personas, aseguró que se viven tiempos extraordinarios en el país, con el mejor presidente en décadas y calificó como un orgullo estar al lado de Andrés Manuel López Obrador en la Cuarta Transformación.

Comparó el movimiento obradorista con la Independencia, el impulso a las Leyes de Reforma y la Revolución mexicana; resaltó el humanismo de la Cuarta Transformación, que exalta que primero los pobres.

“Si sigue habiendo millones de personas que no tienen lo mismo entonces no podemos habar de desarrollo y bienestar, el presidente ha hecho mucho pero tenemos que seguir haciendo mucho más”, manifestó.

Afirmó que quien pertenezca a la Cuarta Transformación debe luchar contra toda forma de corrupción; y resaltó que durante su mandato el humanismo es el que caracteriza sus gestiones.

“Ni un paso atrás a la transformación, ni un paso a la derecha, solo paso hacia adelante en la transformación de México”, dijo.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

afcl/rcr