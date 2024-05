Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición Va por la CDMX, señaló que en los siete días que quedan para que se lleve a cabo la jornada electoral hay que convencer a los indecisos.

“Que estos días sirvan para convencer a los indecisos, para sumar a quienes están en otro proyecto y decirles que en la Ciudad urge que las cosas cambien”, enfatizó.

Este sábado, el abanderado del PAN-PRI-PRD acudió a los cierres de campaña de los candidatos a las alcaldías Álvaro Obregón, Lía Limón; Tlalpan, Alfa González; Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, e Iztacalco, Daniel Ordóñez.

En el Parque Ecológico las Águilas, Taboada se comprometió a mejorar su calidad de vida y reforzar el trabajo que realizó Lía Limón en Álvaro Obregón, quien busca la reelección al cargo.

“(...) Hay una cosa en la que todos coincidimos, que el cambio ya llegó a la Ciudad de México, y que lo más importante es que este 2 de junio salgamos a votar, que este 2 de junio no nos dejemos engañar por quienes durante 27 años no mejoraron la Ciudad, no mejoró la seguridad, no mejoró el agua, no mejoró el Metro, no mejoraron los hospitales, no mejoraron las escuelas de nuestras hijas y de nuestros hijos; no mejoró absolutamente nada”, subrayó.

En su mensaje, Lía Limón refrendó su compromiso por mejorar la seguridad, movilidad y transporte público en la demarcación y seguir impulsando las estancias infantiles.

En el cierre de campaña en la alcaldía Tlalpan, la candidata Alfa González llamó a trabajar por la reconciliación y la paz, además de salir a votar. “Tlalpan no merece un paso atrás. Salir a votar con fuerza y pasión”.

En Iztacalco, Santiago Taboada fue arropado por simpatizantes de Movimiento Ciudadano luego de que Pablo Raúl Moreno Carrión, quien fuera candidato de MC a la alcaldía, declinara el pasado 3 de mayo a favor del abanderado del PAN-PRI-PRD, Daniel Ordóñez.

Santiago Taboada Cortina también encabezó cierres de campaña en las alcaldías Cuajimalpa y Azcapotzalco.