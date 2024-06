Basta de Nadal y Djokovic

Estamos rumbo a Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, el más aristocrático y tradicional de los 4 Slams que ha traído notas que distraen la atención y una de ellas es que Carlos Alcaraz, recientemente ganador de Roland Garros desea retener sus títulos de Queens y de Wimbledon ganados en 2023. Asimismo Jannik Sinner jugará ya como el número uno en la siembra y se soltó el rumor de que Novak Djokovic estará listo para jugar en el All England Club... Pero lo dudo.

Mucho ruido ha hecho el que Rafa Nadal participé en los Juegos Olímpicos de París en julio-agosto jugando el dobles con Carlos Alcaraz, siendo una pareja de respeto y con posibilidades de llevarse la medalla de oro. Evento que será en la arcilla de Roland Garros.

Habrá cinco juegos de medallas en disputa en París 2024, como son los singles, los dobles de mujeres, hombres y el mixtos. El tenis olímpico no tiene el grado de dificultad de un Grand Slam ya que pueden inscribirse los mejores tenistas del mundo representando a sus diferentes banderas, pero no deja de ser una medalla de oro que da muchísimo prestigio, así como de gran interés para un deportista ya que va de por medio la representación de sus respectivos países.

A todo esto, los tiempos son ahora de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz y ya basta de Rafa Nadal y Novak Djokovic.

Rafael Nadal no se ha querido retirar y me da la impresión de que no ha sabido tomar la determinación finmal de dar un paso de costado.

Lo del serbio Novak Djokovic, poseedor de todos los récords y ya considerado el GOAT (el tenista más grande de la historia), no es muy diferente. No ha podido ganar un solo torneo en 2024 y su cuerpo ha comenzado a traicionarlo con lesiones serias como su rodilla derecha.

Djokovic nos dio la impresión de que tendría mejores posibilidades de ganar otro Grand Slam y hasta su ansiada medalla de oro en JJOO, pero después de verlo jugar en París, sin un entrenador de tiempo completo, con lesiones, con escasas posibilidades de triunfo, hace pensar que seguramente dará un paso de costado hacia el retiro, aunque se anuncie que la recuperación de su reciente intervención en la rodilla viene muy bien y mejor de lo que se podría suponer.

Pero ya, ya basta de Novak Djokovic y Rafael Nadal, ambos atletas extraordinarios y fuera de serie, pero les aseguro que el tenis actualmente con Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek entre otros grandes jugadores, es espectacular, dinámico, atractivo, emocionante y totalmente evolucionado con nuevas estrategias con espléndidas selecciones de golpes donde el aficionado disfruta a raudales.

¡Wimbledon a la vista!