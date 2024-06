Esta tarde, Eduardo Rivera, candidato de la oposición a la gubernatura de Puebla, reconoció su derrota ante Alejandro Armenta, virtual ganador de la elección, de acuerdo con los datos del PREP.

"Hoy, con humildad y con responsabilidad, reconozco que los resultados de la elección no me favorecen. En democracia, siempre lo he dicho, no hay triunfos eternos ni derrotas permanentes, los verdaderos demócratas aceptamos la voluntad popular y acatamos siempre el mandato de las urnas", dijo.

En conferencia de prensa, felicitó al abanderado guinda, y deseó que su administración se conduzca con honestidad.

"Quiero aprovechar este espacio para desearle éxito al próximo gobernador, por el bien de Puebla, le deseo a Alejandro Armenta mucho éxito, que la responsabilidad, la honestidad y la eficiencia se conviertan en las banderas de su gobierno, porque ahora más que nunca, Puebla necesita unidad y un rumbo seguro", expresó.

Y respondió a la invitación de Armenta, para retomar algunas de sus propuestas de campaña, y dijo que tal vez se reúnan la próxima semana para llegar a un acuerdo.

"Por supuesto que estaré en la disposición de dialogar. En los próximos días, no definimos una fecha puntual, quizás será hasta la próxima semana cuando podamos dialogar, poder acordar algún día preciso", dijo.

Sin embargo, también recordó las denuncias que hizo durante la campaña, sobre la intervención de Gobierno estatal a favor de Armenta y la inequidad que causó en el proceso electoral.

"Fue una contienda dura, enfrentamos en esta elección una serie de adversidades, amenazas, violencia, inequidad, como por ejemplo, las precampañas anticipadas, intervención del gobierno, coacción y un sin número de irregularidades", lamentó.





