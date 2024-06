TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- Eduardo Ramírez Aguilar, se declaró esta noche candidato ganador de las elecciones de gobernador en Chiapas.

Una hora y media después del cierre de casillas, el abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, encabezado por Morena, anunció en conferencia de prensa su triunfo sobre las candidatas Olga Luz Espinosa Morales de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas( PRI, PAN y PRD) y de Movimiento Ciudadano, Karla Irasema Muñoz Balanzar.

Agradeció a los chiapanecos por su respaldo en las urnas y por "la gran esperanza que han depositado en mí como su próximo gobernador".

Lo asumo, afirmo con absoluta responsabilidad y con humildad." Me comprometo a entregar de mi vida total al servicio del pueblo, asumiendo mi responsabilidad con determinación, con prudencia y sabiduría". También agregó, que entre todos vamos a construir el Chiapas que queremos tener.

Lee también Retienen a candidata del PVEM a la alcaldía de Zinacantán, Chiapas; le exigieron retirarse de la contienda

Al morenista se le preguntó, si en su propuesta de inclusión y equidad de género, Espinosa Morales y Muñoz Balanzar podrían ser convocadas para integrarse a su equipo de gobierno. "Sin problema alguno", respondió.

Cuestionado sobre la inseguridad y el combate a la violencia en Chiapas, donde regiones como la Sierra, Frontera y Frailesca resienten el flagelo del crimen organizado, el candidato dijo que en los próximos días profundizará al respecto. Anticipó, que se trata de integrar una agenda que vaya en el próximo gobierno el tema de la seguridad pública y de la Fiscalía General del Estado.

Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a los chiapanecos por su respaldo en las urnas y por "la gran esperanza que han depositado en mí como su próximo gobernador". Foto: Captura de pantalla

Explicó que todo aquello es facultad del fuero común tendrá que ser combatido a cabalidad, " van haber abrazos, pero cero impunidad", recalcó.

Con ese propósito, en los próximos meses, adelantó, que presentará una iniciativa sobre la ley de consulta popular y revocación de mandato.

Lee también Reportan violencia previo a la jornada electoral en Chiapas

Sobre el tema de la inseguridad y la violencia en Chiapas, aseguró que " si en un año no se dan resultados ...lo he dicho a mi equipo , a la gente que nos ha acompañado, pues simplemente y sencillamente estaremos reprobados y estaré preparando la revocación de mandato , para que me revoquen el mandato y se acabó y abrir paso a personas con mayor capacidad "

Todo lo que se vaya a realizar, a partir del próximo gobierno, se va a consultar al pueblo de Chiapas. "Por ejemplo, la obra importante que se iba a hacer en Tuxtla Gutiérrez, pues la gente se amparó, y seguramente eran algunos inconformes, pero nunca se le preguntó a Tuxtla Gutiérrez si estaban o no de acuerdo", argumentó.

" Cómo se resuelve un problema de éstos, consulta popular, si el pueblo dice que no, pues no, si el pueblo dice que sí, va pa' delante ", reiteró.

Después de las elecciones dijo que tomará unos días para estar con su familia, "estos días son de darle gratitud, iré a la tumba de mi padre a darle gracias, en lo que me entregan la constancia de mayoría". El tema de la presidencia de la República , de la gubernatura y de Tuxtla Gutiérrez, " están resueltos ", puntualizó.

Mas tarde Ramírez Aguilar acompañado de seguidores y simpatizantes festejó su triunfo anticipado en su casa de enlace en la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr