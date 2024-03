San Pedro Garza García, Nuevo León.- Al reconocer que con los empresarios se puede no estar de acuerdo en algunos temas y aun cuando se habla de polarización, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que, en caso de ganar la Presidencia, no se tomarán decisiones individuales en los temas económicos más importantes del país.

Lo anterior al proponer un proyecto a largo plazo de 10 corredores industriales que pondrá en marcha en caso de ganar las elecciones del 2 de junio.

"Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, no se necesita en un país tener homogeneidad de pensamiento, que bueno que haya distintos pensamientos eso es finalmente la democracia, yo creo que lo que hay que poner por encima es en lo que estamos de acuerdo, y al poner por encima en lo que estamos de acuerdo y generar este programa o este proyecto de largo plazo para el país donde estemos de acuerdo entonces a cada quien le corresponderá hacer su parte y en el proceso seguir dialogando si es que hay alguna cosa donde no nos pongamos de acuerdo", destacó.

Durante un diálogo con la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turísticos (CANACO SERVYTUR) de Monterrey, Sheinbaum Pardo señaló que, las decisiones más importantes del país se han tomado en consenso con los empresarios, el aumento al salario mínimo, el tema laboral, por lo que aseguró que no habrá decisiones individuales.

"Aún cuando se habla de polarización, si ustedes se fijan las decisiones más importantes del país en materia económica, se han tomado por consenso, no ha habido una decisión de aumentar el salario mínimo de manera unilateral, ha sido una decisión colectiva, de consenso. (...)

El tema de los cambios en materia laboral también fue una decisión colectiva, y en eso así va a seguir siendo, no va a haber decisiones individuales".

En ese sentido, Sheinbaum propuso una estrategia nacional de relocalización por medio de 10 polos de desarrollo para garantizar el bienestar y acceso a servicios de las trabajadoras y los trabajadores con vivienda, centros de salud, escuelas, conectividad y espacios de esparcimiento.

Los polos estarían distribuidos por el país, uno en Baja California, Noreste, Bajío, Pacífico, el centro del país, frontera, el AIFA, Golfo, la zona Maya, y el transístmico.

En el eje temático de su proyecto de gobierno Economía Moral y Austeridad Republicana, Sheinbaum aseguró que se va respetar la autonomía del Banco de México, garantizar que no vuelvan los excesos de los servidores públicos, no habrá gasolinazos ni aumento a la luz y gas doméstico mayores a la inflación.

Además, “no condonaremos impuestos a grandes contribuyentes y continuaremos con el combate a la evasión, se mantendrá la austeridad republicana, y las disciplinas financieras y fiscal y un equilibrio razonable entre deuda y PIB”, dijo.





































