En Pesquería, Nuevo León—donde fueron encontrados 10 cadáveres este miércoles—la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, advirtió que para atender la inseguridad en el país, no se debe caer en la provocación de la mano dura y el autoritarismo.

"El Presidente ha bajado los índices delictivos, pero hay que bajarlos todavía más, pero no caigamos en la provocación de que lo que se requiere es mano dura y autoritarismo, eso no.

"México es un país democrático y libre, y va a seguir siendo un país democrático y libre, es más, queremos que sea todavía más democrático", explicó Sheinbaum.

En el Palacio municipal de Pesquería, la aspirante presidencial reiteró que, como parte de la estrategia de seguridad, la atención a las causas es uno de sus ejes centrales, y mencionó que cuando fue Jefa de Gobierno sacó a 11 mil jóvenes de la delincuencia.

"¿Quién se acerca a la delincuencia?, el joven que no tiene otra opción, no sólo económica, se vuelve una perspectiva de vida cuando en realidad es una perspectiva de muerte ¿Qué tenemos que hacer?, que ningún joven se acerque a una práctica delictivas", enfatizó.

Ante esta situación, la candidata presidencial planteó replicar a nivel nacional un programa que llevó a cabo en la Ciudad de México: Jóvenes Unen al Barrio.

"Tenemos que bajar la impunidad todavía más en nuestro país ¿Cómo se hace eso? No es mano dura, no nos equivoquemos, no es autoritarismo lo que se requiere, eso ya lo vivió México, el autoritarismo de Calderón, declarando la guerra contra el narco, eso no es lo que queremos; queremos justicia, que es distinto, la justicia quiere decir justicia social, pero también un sistema judicial que funcione y esa tarea es de la

Presidenta, de los gobernadores, de las fiscalías y también de Poder Judicial"* puntualizó al hacer hincapié en que "todos somos responsables de la construcción de la paz".

































maot